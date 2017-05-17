Москвичи одобрили снос пятиэтажек

Снос хрущевок в Москве поддержали 75% жителей предполагаемых зон реновации и 67% столичных жителей в целом. Главной причиной положительного решения по проекту стало окончание срока эксплуатации домов.

В целом 61% опрошенных назвали программу очень актуальной и современной. Многие жильцы пятиэтажек хотят переехать в новые дома, поскольку в хрущевках им некомфортно.

Аргументы в пользу сноса – разные. Это и окончание эксплуатационного ресурса, и низкий уровень комфорта, и улучшение жилищных условий при переезде в новостройки, сообщает официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным социологов, против сноса пятиэтажек выступили 16% жителей столицы. Не определились 12% респондентов, 3% опрошенных затруднились ответить, 2% москвичей "все равно".

Вчера было открыто голосование за снос домов, включенных в список на реновацию. https://t.co/ySqqk0J48m pic.twitter.com/19Q9oPukd3 — За снос хрущевок (@zasnos) 15 мая 2017 г.

Главными причинами неодобрения москвичи назвали возможное ухудшение бытовых условий (48%), ухудшение условий жизни в районе (41%), нарушение прав жильцов (37%) и непроработанность программы в целом (32%). Примечательно, что лишь треть горожан (36%) хотели бы, чтобы их дом участвовал в реновации.

Основной целью инициаторов программы посчитали, с одной стороны, личное обогащение, с другой – заботу о людях. По мнению респондентов, выгоду от ее реализации получит строительный бизнес, а уже потом население.

Напомним, всего в программу сноса пятиэтажек запланировано включить 25 миллионов квадратных метров ветхого фонда, где проживают 1,6 миллиона человек. В 2017 году столичные власти дополнительно выделят на реновацию 96,5 миллиарда рублей.