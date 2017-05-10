Звезде "Ворониных" cломали новый дом

У Екатерины Волковой начались проблемы после "Идеального ремонта". Никто и подумать не мог, какие трудности могут возникнуть.

Актриса Екатерина Волкова и ее супруг Андрей Карпов на протяжении года согласовывали газовое снабжение в своем загородном доме, собирая документы по инстанциям. Именно тогда к паре приехала команда Первого канала "Идеальный ремонт" и привела в порядок кухню-гостиную – единственную комнату в доме, где сейчас можно жить.

В скором времени к супругам пришли газовщики, дабы проверить состояние газопровода. Пришлось демонтировать потолок и часть новой кухни. "Потолок сломали, сняли часть кухни, посмотрели, как и что заведено, после чего сказали: "Вы молодцы!" И уехали", – пожаловалась актриса "7 Дней".

Стоит заметить, что на потолке Волковой была особая, имитирующая бетон штукатурка, которую тщательно выводили мастера. Теперь придется все делать заново, но пара не теряет надежды встретить Новый год в большой компании в отремонтированном особняке.

Актриса и ее муж Андрей Карпов купили двухэтажный дом, но, попав внутрь, Екатерина обнаружила огромный чердак. Там она запланировала устроить прачечную и детскую для дочери. Ремонт затянулся в связи с финансовыми трудностями и проблемами с бригадами, одна из которых пропала в самом разгаре работ. Повезло супругам только в том, что строители ничего не испортили, а все материалы остались в целости.