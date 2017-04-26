Мужа звезды "Ворониных" ослепила ревность

Звезда сериала "Воронины" о кризисе семейной жизни. Ее супруг оказался ко многому не готов.

Актриса Екатерина Волкова познакомилась с танцором Андреем Карповым 8 лет назад. Ей тогда было 27 лет, а ему 22. Но разница в возрасте не замечалась возлюбленными. "Самое интересное, что в свои 22 он совершал мужские поступки, которые взрослые мужчины не готовы делать. Брал на себя ответственность, решал массу бытовых проблем", – заверила Екатерина.

Но и неприятности в семейной жизни случались – куда же без них. "Кризисы мы, естественно, переживали, – продолжает актриса. – Только связаны они были не с количеством прожитых лет, а с определенными этапами, которые наша семья проходила".

"Непросто далось нам, как и любой паре, рождение ребенка, – пояснила Волкова. – Мы с Андреем всегда жили вдвоем – это было беззаботное и веселое время. А потом появилась Лиза. Я почти сразу вышла на съемочную площадку, Андрей оказался не готов к тому, что надо резко перестроиться: и выдерживать плач ночами, и бесконечно катать коляску по улице, и делить с Лизой мое внимание. А у меня не хватало никаких сил, потому что совмещать съемки и новорожденного ребенка невероятно сложно".

Андрей тяжело переживал и то обстоятельство, что его жена – популярный, узнаваемый человек. "Когда я стала сниматься в "Ворониных", он очень ревновал меня к Егору Дронову. Ну я Андрея понимаю: наши с Егором романтические экранные отношения так правдоподобно выглядят, хотя для нас обоих это всего лишь работа. Потом Андрей познакомился со всей съемочной группой, они с Дроновым стали хорошими друзьями", – цитирует Волкову журнал "Теленеделя".