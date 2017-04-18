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Недвижимость

Инфоцентры программы сноса хрущевок открылись по всей Москве

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Во всех районах Москвы открылись информационные центры программы реновации жилья, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Сообщается, что главная задача новых учреждений заключается в помощи жителям пятиэтажек при принятии решения о включении или невключении их домов в программу расселения. Консультанты информцентров расскажут посетителям о принципах формирования предварительного списка домов, которые могут войти в программу, о деталях голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы", а также ответят на другие актуальные вопросы, передают "Аргументы и факты". Инфоцентры работают шесть дней в неделю, с 10:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 14:00 в субботу. Адрес каждого конкретного центра можно узнать на официальном портале города. Отмечается, что правительство Москвы уже получило порядка 250 тысяч обращений от жителей города с просьбой о переселении из ветхих пятиэтажек. Столичные власти подчеркивают, что в программу реновации попадут лишь те дома, большинство жителей которых будут согласны на переезд.

18 апреля 2017, 11:34

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