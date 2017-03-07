Лужков обрадовался сносу пятиэтажек в Москве

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал инициативу действующего градоначальника Сергея Собянина снести ветхое жилье в столице. Он одобрил новую программу правительства, но отметил, что кирпичные хрущевки ликвидировать не следует.

"В пятиэтажках, которые были построены во времена Хрущева, жить сегодня нормально, цивилизованно – невозможно", – заявил Юрий Лужков. При этом он подчеркнул, что сносить совершенно все пятиэтажки в столице не стоит, так как среди них есть и "комфортное жилье".

"Зачем трогать то, что будет работать еще века?" – цитирует бывшего мэра Republic. "Прямо под один бульдозер все, в том числе и очень комфортные кирпичные пятиэтажки, – это дикость, это дурное дело", – пояснил он, назвав программу Сергея Собянина "борьбой с фетишами".

Также бывший мэр заявил, что именно он "в свое время" начинал программу сноса ветхого жилья, согласно которой планировалось снести 1700 домов. "Она по непонятным причинам прекратилась, а сейчас выдвинута как какая-то новация", – отметил экс-градоначальник. "Считалось, что прежняя власть неправильно действовала. Общий настрой – останавливать все, что было при Лужкове", – считает он.

Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в прогр.сноса, обязательно посоветуемся с жителями — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2017 г.

Бывший мэр Москвы с радостью воспринял тот факт, что правительство города нашло возможность продолжить ликвидацию аварийного жилья. При этом он отметил, что новая администрация столицы столкнется с нехваткой финансирования и "отсутствием опыта".

Ранее стало известно, что программа Сергея Собянина будет иметь квартальный принцип, то есть под снос могут попасть и панельные девятиэтажки. Всего мэр столицы планирует ликвидировать 25 миллионов квадратных метров аварийного жилья, то есть примерно восемь тысяч домов. На эти цели в мэрии решили выделить 300 миллиардов рублей – по 100 миллиардов рублей на каждый год реализации программы.

Жители московской хрущёвки слушают приказ С.Собянина о сносе их жилья.2017 год.г.Москва. pic.twitter.com/4mTK95f3GI — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 22 февраля 2017 г.

Напомним, что Сергей Собянин объявил о новой программе ликвидации аварийного жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил на его инициативу глава государства.

