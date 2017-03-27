Неожиданный поворот в истории с элитными домами МГУ

Росреестр опроверг требование сноса жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion на территории МГУ, возведенных компанией Елены Батуриной ЗАО "Интеко". В ведомстве отметили, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в их компетенцию.

Управление Росреестра по Москве не инициировало исков с требованием сноса жилых комплексов на земельных участках МГУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2015 году по требованию столичной прокуратуры Управлением Росреестра по Москве была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения МГУ им. Ломоносова земельного законодательства при использовании участка на юго-западе Москвы. Выяснилось, что по результатам проверки были найдены нарушения.

"В отношении ФГБОУ ВПО "МГУ им. Ломоносова" было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства", – передает пресс-служба Управления Росреестра по Москве. МГУ с предписанием не согласился, обратившись в московский арбитражный суд.

Напомним, ранее появилась информация о том, что МГУ может уплатить штраф в размере двух миллиардов рублей за нецелевое использование 122 гектаров на Ломоносовском проспекте. Говорилось о том, что Росреестр пытается признать строительство жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion незаконным и требует устранить нарушения.