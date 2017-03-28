Россияне скупают элитные дома в Подмосковье

Аналитики зафиксировали увеличение спроса на элитные дома в Подмосковье. В то же время цены на недвижимость за МКАД снижаются.

Сильнее всего интерес к элитному подмосковному жилью вырос в феврале – по сравнению с 2016 годом, число сделок по продаже дорогих домов в этом месяце увеличилось на 41%. В марте спрос удержался на том же уровне. Добавим, что за чертой города стало больше обращений о покупке недвижимости стоимостью от пять миллионов долларов (примерно 285 миллионов рублей) и выше.

В то же время цены на элитную недвижимость за январь-февраль 2017 года упали на 2%. Эксперты связывают эту тенденцию со снижением стоимости низколиквидных вторичных предложений, сообщает Lenta.ru.

При этом цены на строящееся жилье показывают обратную динамику. Также подорожали и земельные участки с подрядом в рамках организованных поселков. "К примеру, на Новорижском направлении в наиболее успешных поселках стоимость сотки выросла на 30 процентов, с миллиона рублей до 1,3 миллиона (около 75 миллионов рублей)", – рассказал эксперт.

Поэтому бельчатник мой выглядит, как типичное подмосковное жильё эконом-класса. Он страшный, но двухэтажный и почти без щелей — Oleg Smirnov (@aka_kvinto) 19 марта 2017 г.

Напомним, ранее аналитики опубликовали стоимость самых дорогих особняков столицы. Дом 1927 года постройки площадью в 3,7 тысячи метров, расположенный в Тверском районе, стоит примерно 3,3 миллиарда рублей. При этом самым дорогим по стоимости элитного жилья является район Арбата. Средняя стоимость особняка здесь достигает 1,3 миллиарда рублей.