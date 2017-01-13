22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка

Александр Гордон по праву может считаться многодетным отцом. 22-летняя студентка Ноза Абдулвасиева родила известному телеведущему четвертого наследника.

Примечательно, что о счастливом событии в семье телезвезды и его молодой супруги рассказала врач-акушер Татьяна Нормантович. Она же поделилась в Instagram снимком счастливых родителей. На фото Ноза держит в руках новорожденного малыша.

"Удивительная пара😍😍😍– ОН – молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда "без претензий", бывший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года, не задающий никаких(!!!!) вопросов, говорящий.. "Ноза... ты сможешь, любимая", и "Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки...." – и ОНА – молодая, зрелая, умная, мудрая ЖЕНЩИНА, 20 -ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией – "Я счастлива...просто счастлива..", 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ... С Днем рождения!!! Нашего маленького Гордона!!! (второго, и, надеюсь, не последнего!!!)😉Ура!!!" – растроганно подписала памятный кадр главврач Перинатального Медицинского Центра.

Новорожденный стал вторым общим ребенком супругов. Студентка ВГИКа Ноза является четвертой женой Гордона. Она родила телеведущему сына в октябре 2014 года. Первого ребенка пары назвали Александром.

От предыдущих отношений у Гордона есть дочь Анна (родилась в 1988 году) и дочь Александра (появилась на свет в мае 2012-го). Пол четвертого малыша журналисты пока еще не разузнали.

Как писали Dni.Ru, Гордон и его четвертая избранница познакомились на съемках фильма "Умник". Александр играл там главного героя, а Ноза приехала на площадку, чтобы сделать о нем репортаж.

