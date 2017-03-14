Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова приехала на гастроли в город своего детства – Санкт-Петербург. Чтобы поддержать артистку во время выступления, в местный драмтеатр пришел самый родной ей человек – мама Тамара Владимировна. После спектакля Настя заглянула к ней в гости.

По мнению звезды, квартира Тамары Владимировны больше напоминает музей имени Анастасии Волочковой. На стенах в одной из комнат висят портреты Насти, а по периметру помещения стоят огромные вазы с белыми розами. "Дома у мамы... В музее меня", – написала артистка на своей странице в Instagram.

Анастасия провела для своих поклонников небольшую видеоэкскурсию по дому и опубликовала ролик в микроблоге. В ответ подписчики аккаунта балерины восхитились убранством "музея".

"Роскошная квартира! Горжусь вами, вы талант", "Покажи нам всю мамину квартиру, так хочется смотреть музей", "Мудрая, умная мама! Музей – это отличная идея на память потомкам", – комментируют пост своей любимицы поклонники ее таланта.

Однако некоторых пользователей Сети удивило, что квартиру Тамары Владимировны до сих пор украшает новогодняя ель. "Елку лень разбирать?" – съязвил один из комментаторов. "А у моей мамы в питерской квартире еще по прежнему Новый год", – отметила в подписи к фото Волочкова.

Сообщалось, что Анастасия Волочкова получила оригинальный подарок перед праздником 8 марта – новую баню. Как писали Dni.Ru, в обновленной парной все полочки, крепежи и перегородки выполнены из липы – дерева, которое практически не нагревается.

Баню украшают декоративные фигуры Щелкунчика и Мышиного короля. На стенах изображены балерины, исполняющие партию из "Лебединого озера".