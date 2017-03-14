Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей
По мнению звезды, квартира Тамары Владимировны больше напоминает музей имени Анастасии Волочковой. На стенах в одной из комнат висят портреты Насти, а по периметру помещения стоят огромные вазы с белыми розами. "Дома у мамы... В музее меня", – написала артистка на своей странице в Instagram.
Анастасия провела для своих поклонников небольшую видеоэкскурсию по дому и опубликовала ролик в микроблоге. В ответ подписчики аккаунта балерины восхитились убранством "музея".
"Роскошная квартира! Горжусь вами, вы талант", "Покажи нам всю мамину квартиру, так хочется смотреть музей", "Мудрая, умная мама! Музей – это отличная идея на память потомкам", – комментируют пост своей любимицы поклонники ее таланта.
Однако некоторых пользователей Сети удивило, что квартиру Тамары Владимировны до сих пор украшает новогодняя ель. "Елку лень разбирать?" – съязвил один из комментаторов. "А у моей мамы в питерской квартире еще по прежнему Новый год", – отметила в подписи к фото Волочкова.
Сообщалось, что Анастасия Волочкова получила оригинальный подарок перед праздником 8 марта – новую баню. Как писали Dni.Ru, в обновленной парной все полочки, крепежи и перегородки выполнены из липы – дерева, которое практически не нагревается.
Баню украшают декоративные фигуры Щелкунчика и Мышиного короля. На стенах изображены балерины, исполняющие партию из "Лебединого озера".
Пассия футболиста удивила своим поведением на публике
Депутат Госдумы подчеркнула, что жителям полуострова не стоит посещать соседнюю страну
Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети