Анастасию Волочкову спасли от пожара в бане

Балерина Анастасия Волочкова, большая любительница попариться, наконец стала обладательницей роскошной бани, пользоваться которой будет не только приятно, но и безопасно. Дело в том, что артистка каждый раз рисковала жизнью, находясь в собственной парной: рабочие серьезно напортачили во время строительства.

В честь 8 Марта звезда получила оригинальный подарок – новую баню. Произошло это благодаря счастливой случайности.

Недавно Анастасия выступала в ДК села Вороново. Организаторы рассказали ей о мастере по дереву Евгении Ступине, показали парные, которые умелец делал ранее.

"Она посмотрела помещения и спросила: "А почему у меня такого нет?" Узнав историю, я сам вышел на Настю и предложил помощь". Волочкова пригласила Евгения и его бригаду к себе домой в Подмосковье", – приводит слова Ступина журнал "СтарХит".

После того как рабочие вскрыли полоки, им открылась шокирующая картина. Оказалось, что пол истлел. По словам Волочковой, предыдущие строители вместо деревянных крепежей установили железные, которые нагревались при высокой температуре.

"В любой момент мог начаться пожар! Я столько раз рисковала жизнью", – поделилась с журналистами переживаниями Анастасия. – К счастью, Евгений и его мастера все исправили. Да еще так красиво оформили, теперь моя баня – произведение искусства".

В обновленной парной все полоки, крепежи и перегородки выполнены из липы – дерева, которое практически не нагревается. Баню украшают декоративные фигуры Щелкунчика и Мышиного короля, а на стенах изображены балерины, исполняющие партию из "Лебединого озера".

В будущем фасад полоков украсит изображение партитуры любимого музыкального произведения Волочковой – "Времен года" Вивальди. По словам звезды, опробовать новую баню она сможет уже на этой неделе.