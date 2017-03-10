Анастасию Волочкову спасли от пожара в бане
В честь 8 Марта звезда получила оригинальный подарок – новую баню. Произошло это благодаря счастливой случайности.
Недавно Анастасия выступала в ДК села Вороново. Организаторы рассказали ей о мастере по дереву Евгении Ступине, показали парные, которые умелец делал ранее.
"Она посмотрела помещения и спросила: "А почему у меня такого нет?" Узнав историю, я сам вышел на Настю и предложил помощь". Волочкова пригласила Евгения и его бригаду к себе домой в Подмосковье", – приводит слова Ступина журнал "СтарХит".
После того как рабочие вскрыли полоки, им открылась шокирующая картина. Оказалось, что пол истлел. По словам Волочковой, предыдущие строители вместо деревянных крепежей установили железные, которые нагревались при высокой температуре.
"В любой момент мог начаться пожар! Я столько раз рисковала жизнью", – поделилась с журналистами переживаниями Анастасия. – К счастью, Евгений и его мастера все исправили. Да еще так красиво оформили, теперь моя баня – произведение искусства".
В полном разгаре реконструкция нашей домашней бани!���� Я решила ее переделать и сделать совершенной!���� Этот добрый человек Евгений Ступин директор компании "ВЕЛЕС" из г.Таруса обещает, что у меня будет самая классная и интересная русская баня в России!���� В том числе и по творческому именному брендированному дизайну!���� Пол и пологи уже поменяли. А результат представлю чуть позже.�� О таланте этих людей вы можете посмотреть на их сайте www.veles-master.com и убедиться в том, что я всегда выбираю только самое лучшее и достойное.�� #волочкова #балерина #русскаябаня #россия #декор #творчество #best #beauty #look #followme #моидрузья #велес
В обновленной парной все полоки, крепежи и перегородки выполнены из липы – дерева, которое практически не нагревается. Баню украшают декоративные фигуры Щелкунчика и Мышиного короля, а на стенах изображены балерины, исполняющие партию из "Лебединого озера".
В будущем фасад полоков украсит изображение партитуры любимого музыкального произведения Волочковой – "Времен года" Вивальди. По словам звезды, опробовать новую баню она сможет уже на этой неделе.
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