Где в Москве самые дешевые квартиры

По данным аналитиков, из десяти районов "старой" Москвы, где средняя цена нового жилья минимальна, шесть находятся за пределами Московской кольцевой автодороги. При этом в трех районах столицы один квадратный метр жилья стоит менее 100 тысяч рублей.

Самое недорогое жилье продается в столичном районе Крюково, расположенном за МКАД, на территории Зеленоградского административного округа. По данным аналитического центра Est-a-Tet, квадратный метр в новостройке здесь стоит в среднем 91 тысячу рублей. Приобрести "квадрат" по цене ниже 100 тысяч рублей можно в Некрасовке (96,1 тысячи рублей за квадратный метр) – и в Ховрино (99,7 тысячи).

В топ-10 районов с недорогими новостройками вошли также районы Северный, Алтуфьевский, Солнцево, Южное Бутово, Бирюлево Восточное и Марьино. Здесь средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет от 105,2 тысячи до 131,8 тысячи рублей. Замыкает десятку Митино, где один квадратный метр жилья продается в среднем за 132,2 тысячи рублей.

По мнению экспертов рынка недвижимости, столь низкий уровень средней цены в рассматриваемых в рейтинге районах связан не с качеством, а с расположением объектов. Аналитики отмечают, что большинство бюджетных квартир расположены за пределами МКАД, хотя их транспортная доступность достаточно хорошая.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры на рынке новостроек в столице. По данным риелторов, в январе 2017 года в Москве по минимальной цене – 2,68 миллиона рублей – была выставлена на продажу студия площадью почти 26 квадратных метров в строящемся микрорайоне на северо-востоке мегаполиса.

Это в 877 раз меньше, чем стоимость самой дорогой квартиры России – 30-комнатного пентхауса в 1-м Неопалимовском переулке столицы. Как писали Dni.Ru, престижное жилье в элитном доме в центре Москвы выставлено на продажу за 2,35 миллиарда рублей.