"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы

Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити" продолжает активно развиваться. Здесь работают уже около полутора тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе посещения ММДЦ заявил мэр столицы Сергей Собянин.



По словам градоначальника, "Москва-Сити" превращается в современный район столицы, здесь уже создано более 55 тысяч рабочих мест, действуют банки. "Но помимо крупных структур здесь раздолье для малого бизнеса. Около 1,5 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса активно здесь работают", – подчеркнул Собянин.

Жильцам и посетителям делового центра есть из чего выбирать. Здесь работают 133 магазина одежды, 113 ресторанов, 21 магазин косметики, 20 продуктовых магазинов, салоны красоты, электроники и бытовой техники, 15 аптек, 10 фитнесс-центров, туристические агентства, клиники, химчистка, два кинотеатра, музей, места для досуга с детьми. В башнях расположились шесть гостиниц и три хостела, в том числе самый высокий в мире – на 43 этаже делового комплекса "Империя".

Ежедневно "Москва-Сити" посещают около 170 тысяч человек.

Собянин напомнил, что город также активно работает над созданием современной транспортной инфраструктуры района. Проблема доступности "Москвы-Сити" частично актуальна и на сегодняшний день, признал градоначальник. "Было реализовано четыре крупных проекта, включая интеграцию с третьим транспортным кольцом, с Звенигородским шоссе, построено две линии метро, Московского центрального кольца. Так постепенно эта проблема здесь будет решена", – сказал Собянин.

В целом в районе "Сити" уже сформирован один из крупнейших транспортных узлов столицы. Он включает в себя Третье транспортное кольцо (ТТК), Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе, Краснопресненскую и Пресненскую набережные, а также другие, менее крупные транспортные артерии.

Только за последние шесть лет в районе построены такие важные инфраструктурные объекты, как автомагистраль между деловым центром и Звенигородским шоссе, дополнительные эстакады и съезды с ТТК. Кроме того, в "Москва-Сити" появилась станция Московского центрального кольца (МЦК) "Деловой центр".

Ожидается, что уже до конца года будет запущен первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена. Фактически это новое, большое кольцо столичной подземки, которое соединит между собой районы города за пределами центра. Две станции первой пусковой очереди – "Деловой центр" и "Шелепиха" – будут располагаться в "Москва-Сити". Вместе с уже имеющимися станциями Филевской линии ("Международная" и "Выставочная") они сформируют один из крупнейших узлов столичной подземки.

По словам мэра Москвы, большая часть объектов в деловом центре уже введена в эксплуатацию. "Проводится строительство тех башен, которые сегодня находятся в стройке", – уточнил градоначальник.

Среди уже построенных объектов башни "Эволюция" (высота 250 метров), "Империя", (239), "Меркурий Сити Тауэр" (339), "Федерация: Запад" (242 метра) и другие. В них расположилась офисная, торговая и жилая недвижимость. Общая площадь объектов – 2,5 миллиона квадратных метров.

В дальнейшем предстоит возвести еще ряд зданий общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Среди них "Империя 2", "Сити Тайм плаза" и другие. Их ввод в эксплуатацию планируется в 2018-2022 годах.





Район "Москва-Сити" сформировался не только как крупный деловой центр, но и как место временного и постоянного проживания. Кроме того, он постоянно притягивает новых туристов. Для них здесь имеются несколько смотровых площадок, в том числе Музей высотного строительства.

В 2017 году в рамках масштабной программы "Моя улица" было проведено комплексное благоустройство Краснопресненской набережной. В результате она стала качественным городским пространством у воды. Здесь высадили 146 деревьев, оборудованы зоны отдыха.

Территория ММДЦ будет развиваться и дальше. Запланировано создание пешеходного бульвара Сити между участками 11 и 12, общественных пространств в башнях "Федерация: Восток" и "Меркурий Сити". Будет идти дальнейшая интеграция общественных пространств делового центра в городское программы, в том числе проведение мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу-2018.

