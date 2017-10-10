Рынок недвижимости демонстрирует стабильность

Текущий год с точки зрения продаж новостроек в Москве лучше 2016-го. Об этом говорят застройщики и риелторы, ссылаясь на статистику прошедших месяцев. По итогам года все показатели ожидаются выше, чем за аналогичный период прошлого: и число договоров долевого участия, и объем реализованных площадей, и количество покупателей.

Спрос максимально смещается к границам Москвы и тем районам, которые были за МКАД изначально (Бутово, Митино и другие). Об этом в интервью Dni.Ru рассказал коммерческий директор группы компаний "Кортрос" в Московском регионе Павел Лепиш. По его словам, на рост спроса повлиял выход на рынок "интересных проектов по привлекательным ценам", а также то, что покупатели стали выбирать новостройки не в Подмосковье, а в столице.

"Дополнительным стимулом является большая активность банков в этом году: постоянно понижаются ставки (например, АИЖК запустило привлекательную ставку), – отметил представитель девелопера. – Это оказывает существенное влияние на увеличение продаж в Новой Москве". По словам Лепиша, около 15% спроса составляют люди, которые, не найдя ничего позитивного на вторичном рынке недвижимости, переключили внимание на новостройки.

"Не видно пока перспектив взрывного роста, но и перспектив резкого снижения тоже не ощущается", - отметили в "Кортросе". Там пояснили, что большинство покупателей квартир в новостройках – люди, которые планируют в них жить, либо покупают их для детей или родителей. Инвестиционную привлекательность имеет лишь часть жилья, как, например, в районе Москва-Сити, где жилье находится поблизости от бизнес-кластера, сказал Лепиш.

Что касается будущего рынка новостроек в Москве, то, по его словам, изменения, которые наблюдаются в экономике, вряд ли спровоцируют взрывной спрос на жилье. Даже снижение ипотечных ставок крупными банками не спровоцировало людей на активную покупку недвижимости. В целом, по словам представителя "Кортроса", ситуация на рынке стабильная.

