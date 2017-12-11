Аллегрова продала квартиру и уехала в Италию

Ирина Аллегрова рассталась со своей квартирой в Майами. Зато у артистки есть дом в Италии.

Как утверждают журналисты, у Ирины Аллегровой есть дом в итальянской Тоскане. После продажи квартиры в Майами "императрица" купила поместье в престижном поселке Форте-дей-Марми, утверждает НТВ. Это весьма престижный район, где из семи тысяч домов две с половиной тысячи особняков принадлежат россиянам, утверждают риелторы. Все дома в Форте-дей-Марми с собственными бассейнами, приватными патио-зонами, мраморными колоннами.

По мнению репортеров, Ирина Аллегрова может спокойно передвигаться по поселку, ведь случайных туристов там практически невозможно встретить – район весьма дорогой. Как утверждают специалисты, бутылка воды в магазине стоит 400 рублей, а аренда лежака на пляже – 14 тысяч. Легкий ужин на одну персону обойдется в 50 евро.

Совершенно бесплатно еда достается местным дворовым котам. Ирина Аллегрова всегда их подкармливает. "Хоть я не считаю себя кошатницей, но никогда никого не обижу. К нам часто приходят кошки к домику в Италии, потому что знают: у меня лежит для них еда. Я всегда накормлю. Но кошек я не особо люблю. Знаете, почему? Мне надо, чтобы меня любили так же сильно, как и я. Наверняка есть кошки, которые обожают хозяев, но я таких пока в своей жизни не встретила", – цитирует Ирину Аллегрову "Собеседник".

Однако в Италии артистка не засидится. Говорят, уже в начале следующего года популярная певица отправится на гастроли. Ее с нетерпением ждут в Сибири и Черноземье. Выступит Аллегрова также в Прибалтике и в обеих российских столицах.