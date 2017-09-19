Крутой об уходе Аллегровой со сцены: Она просто устала

Композитор объяснил желание певицы прекратить гастролировать . Он по-прежнему считает ее очень востребованной.

Новость о том, что Ирина Аллегрова намерена уйти со сцены, встревожила поклонников. Гастрольный график на официальном сайте певицы пуст: ни одного концерта до конца года. Ходят слухи, что певица уже распустила свой коллектив.

Но на недавнем выступлении певицы в Сочи она назвала свой уход слухами. "Вы видели сегодня моих музыкантов? – задала риторический вопрос Императрица эстрад – Вопрос исчерпан. Они здесь, со мной. Не верьте ничему, что пишут в Интернете.

Оказалось, что с музыкантами певица будет видеться крайне редко. Мол, намерена взять паузу. Но это касается только длительных туров. Пропадать месяцами на гастролях императрица не намерена. И по этой причине шоу "Моно" смогут оценить только зрители корпоративных концертов.

"Ирина пока не будет ездить с турами, – цитирует друга певицы композитора Игоря Крутого womansstyle.ru. – Хотя она очень востребована. Но человек может за столько лет работы на сцене устать. Может быть, она будет делать какие-то паузы".

Напомним, эстрадная карьера Аллегровой началась еще в детстве, когда певица участвовала в Закавказском джазовом фестивале в Баку где заняла второе место. Она работала в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна, в оркестре под управлением Леонида Утесова, в ансамбле "Вдохновение" при Москонцерте и в ВИА "Факел" с Игорем Крутым.В 1985 году с песней "Голос ребенка" Аллегрова д появляется на песенном фестивале "Песня года". Несколько лет она проработала в "Электроклубе", а в 1990 году с песни "Странник" началась ее успешная сольная карьера.