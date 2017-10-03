Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
Прокурор Павел Филипчук зачитал в Замоскворецком суде Москвы перечень имущества Алексея Улюкаева. Выяснилось, что экс-министр, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, владеет четырехкомнатной квартирой в самом центре столицы площадью почти в 150 квадратных метров.
В его собственности – также две квартиры поменьше, но тоже в пределах Садового кольца. А самые большие московские хоромы Улюкаева площадью в 205 квадратных метров расположены между МКАД и Третьим транспортным кольцом.
Для загородного отдыха чиновник, видимо, использовал дом в Раменском районе Подмосковья. Были у него и сельхозугодья под Смоленском, сообщает РЕН ТВ.
На суде впервые стало известно, что семья Улюкаева имела домик в Ялте. "Участок в Крыму был приобретен в 2001 году, потому что его супруга – уроженка полуострова", - сообщила адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.
Всю эту недвижимость и депозит в банке следствие оценило в полмиллиарда рублей. При оглашении списка имущества его владелец улыбался.
На одном из прошлых заседаний суда экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев назвал заказчиков уголовного дела, возбужденного против него. Обвиняемый в коррупции чиновник дал такое определение процессу над ним: "Не просто провокация, а, я бы сказал, гнусная провокация".
Дело #Улюкаев'а: судья пообещала выгнать прессу из-за громких криков https://t.co/gm3hAc9CFu pic.twitter.com/Texdohz3Fx— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 2 октября 2017 г.
На вопрос о том, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: "Тем, кто ее организовал, коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб". Экс-министр также с иронией поблагодарил российское правосудие за то, что потерял 14 килограммов веса.
В ноябре
2016 года Алексея Улюкаева взяли с поличным при передаче взятки в офисе
"Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра
федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в
связи с утратой доверия. Экс-министр ожидает приговора суда под домашним арестом в одной из своих московских квартир.
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