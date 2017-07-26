Дело Улюкаева отправили в Генпрокуратуру

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и отклонил жалобу защиты. Дело обвиненного в получении взятки экс-чиновника передано в Генеральную прокуратуру.

"Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", – цитирует судью "Газета.ru". Напомним, что Алексей Улюкаев проходит обвиняемым по делу о взятке в размере двух миллионов рублей.