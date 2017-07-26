Дело Улюкаева отправили в Генпрокуратуру

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и отклонил жалобу защиты. Дело обвиненного в получении взятки экс-чиновника передано в Генеральную прокуратуру.
"Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", – цитирует судью "Газета.ru". Напомним, что Алексей Улюкаев проходит обвиняемым по делу о взятке в размере двух миллионов рублей.
Женщина устала от шума
Певица может больше не увидеть своих родителей
Русофобу из Санкт-Петербурга вбили уважение к соотечественникам
Как в России отреагировали на новые санкции США