Госдума добилась решения проблем дольщиков

Регионы заявили о решении проблем около пяти тысяч обманутых дольщиков, сообщил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Он возглавляет рабочую группу по защите прав дольщиков, очередное заседание которой прошло 28 сентября на Охотном ряду.

Под председательством Васильева в Думе прошло очередное заседание группы, организованной по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. Для решения острейших проблем дольщиков в группу вошли представители Минстроя, Агентства ипотечного жилищного кредитования, Центробанка, депутаты Госдумы.

На заседании его участники подвели промежуточные итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Руководитель группы Владимир Васильев обозначил ключевые события, касающиеся решения проблем участников долевого строительства. Главное из них – масштабные парламентские слушания на эту тему, которые прошли 3 июля на Охотном ряду.

"Мы с вами получили высокий мандат доверия. Ответственность большая перед людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации".

По итогам слушаний были направлены рекомендации председателя Думы во все законодательные собрания провести парламентские слушания. На сегодня 52 региона уже провели их. В 31-м субъекте приняты региональные законы по защите прав граждан – участников долевого строительства. В 20 субъектах действуют различные меры поддержки в отношении пострадавших граждан. 13 регионов не имеют проблем в этой сфере.

Затем, продолжил Васильев, 11 июля на первом заседании рабочей группы по защите прав дольщиков был утвержден ее состав, цели и задачи, определен механизм работы. В августе после отчета перед президентом Владимиром Путиным о работе фракции "Единая Россия" по этому вопросу, глава государства поддержал предложение попросить Генпрокуратуру проверить, как решаются проблемы обманутых дольщиков с точки зрения соответствия законам.

Вице-спикер напомнил, что запущен сайт, на котором все желающие могут найти справочную информацию, рекомендации и новости о работе группы, созданной в Госдуме.

Пришёл в ГД на заседание Рабочей группы по защите прав дольщиков. Ведёт вице-спикер В.Васильев pic.twitter.com/bpGiDEYSo1 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 28 сентября 2017 г.

Есть и первые успехи: регионы заявили о введении в эксплуатацию 127 многоквартирных домов и решении проблем порядка пяти тысяч пострадавших граждан – участников долевого строительства. В декабре 2017 года рабочая группа представит общественный доклад "О ситуации в долевом строительстве в России".

Говоря об обманутых дольщиках Васильев сравнил их с клиентами компании "ВИМ-Авиа". "Мы с вами сейчас наблюдаем ситуацию с нашими гражданами, которые хотели отдохнуть, купили путевки, билеты и стали обманутыми – теперь уже пассажирами. Заметьте, как много общего: обманутые дольщики, обманутые пассажиры", – сказал парламентарий.

Вице-спикер поблагодарил всех причастных к решению проблем дольщиков. "Нам с вами исторически выпала миссия очень благородная – в современных условиях выработать механизм, чтобы обманутые люди не оказывались один на один со своей бедой, но все, начиная с региональных депутатов, депутатов Госдумы и далее до президента – решали эту проблему", – отметил Васильев.





В свою очередь, глава комитета нижней палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил о том, что в адрес рабочей группы поступило более 400 обращений граждан. "От лица рабочей группы мы отправляем запросы в регионы, чтобы понять ситуацию, и анализируем, что предлагают региональные власти", – рассказал депутат. Уже выявлены наиболее пострадавшие регионы: Москва, Подмосковье, Ростовская область, Краснодарский край.

Напомним, что прошедшие в стенах Госдумы 3 июля парламентские слушания по проблемам дольщиков, в которых приняли участия обманутые граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной властей различных уровней, строительной отрасли, правоохранительной системы, продолжались около семи часов. В итоге была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех думских фракций.





После этого слушания проходили в регионах. В поиске путей решения вопроса, помимо обманутых дольщиков, участвовали местные чиновники, представители региональных застройщиков, а также прокуратуры и полиции. В некоторых случаях по результатам обсуждения правоохранительные органы оперативно принимали процессуальные решения в отношении недобросовестных девелоперов. Планируется, что осенью аналогичные обсуждения пройдут еще более чем в двух десятках регионов.