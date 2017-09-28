Госдума добилась решения проблем дольщиков

Умер Хью Хефнер Дело краснодарских людоедов Онкология Задорнова Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Четверг 28 сентября
Лента новостей
21:35
Харьковские обезьяны оторвали киперу ухо и пальцы
21:16
Московские таксисты задрали цены из-за сбоя в метро
21:13
Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
20:58
Напуганных снегопадом москвичей успокоили
20:50
Как выжить в магнитную бурю
20:20
Движение на серой ветке столичной подземки восстановлено
20:05
Названа причина сбоя в московском метро
19:59
Бессонница и шизофрения оказались странно связаны
19:56
Собянин предложил повысить размер льгот пожилым москвичам
19:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
19:10
В жуткой аварии под Оренбургом погибли четыре человека
18:56
Порошенко задумался о "крепостном праве" для украинцев
18:37
В Москве разбили взятый напрокат Ferrari
18:17
5 лучших видов спорта для мозга
18:06
Активные россияне выбрали худшие дороги регионов
18:01
Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи
17:34
В Тюмени горит старинный дом-памятник (видео)
17:30
Муж сбежал от дочки Сябитовой после свадьбы
17:24
В Москве на дорогу рухнула 18-тонная балка
17:11
Драка парня с тремя противниками в лифте попала на видео
16:43
Синоптики объявили об окончании лета в Москве
16:43
Порошенко прогнулся после угроз из Евросоюза
16:42
Поргина попала в больницу вместе с Караченцовым
16:14
Брэд Питт наплевал на мольбы своей 95-летней бабушки
16:12
Старшие дети Трампа подло обошлись с сестрой
16:05
Госдума урегулирует правовые отношения в семье
16:04
В метро Мадрида произошла стрельба
15:52
Житель Ленобласти убил соседей и сжег их дом
15:52
Один из лучших шеф-поваров мира позаботился о русской кухне
15:41
Психиатры поставили Трампу неутешительный диагноз
15:40
Банк дал мошенникам пятисотмиллионный кредит
15:26
Под Петербургом украинец до смерти забил собутыльницу
15:23
Госдума перераспределит законопроекты между комитетами
15:23
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
15:16
На стадионе "Спартак" состоялся матч за Кубок НАШЕго Радио
15:13
В Москве горит бизнес-центр
15:08
В Риге машина влетела в группу детей
15:02
Юная москвичка упала с 7-го этажа после измен
14:57
Кадыров поражен грубостью Градского
14:44
Двухлетняя девочка украла еду у принца Гарри (видео)
14:40
Юрий Лоза скорбит по умершему создателю Playboy
14:37
Мольбам Януковича к Путину дали оценку
14:18
Стоцкая поправилась на десять килограммов
14:17
Apple советует отказаться от Face ID
14:13
91-летний Хефнер перед смертью ублажал юную русскую модель
14:12
Эрдоган ждет от Путина пропуск в Сирию
14:12
11 неожиданных фактов о поездах
14:00
Бальзамы для губ оказались смертельно опасными
13:59
Кудрявцева посмеялась над своей подругой Чеховой
13:49
Госдума отдельно обсудит приоритетные законопроекты
13:45
Cамые плохие дороги в России
13:35
Тиньков обогатился на $400 млн на фоне скандала
13:23
Страшные последствия беременности звезды "Дома-2"
13:23
Как в Каталонии промывают мозги
13:21
Безрукова преобразилась после развода
13:16
Ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу
12:56
В столице найден клад XVII века
12:55
Земля и Марс стали на 40% меньше
12:50
Лукашенко свалил на Европу вину за войну в Донбассе
12:47
Предателя Родченкова объявили в международный розыск
12:33
Когда инопланетяне нападут на людей
12:25
Врачи дали мало шансов Сати Казановой
12:24
Друзья и коллеги взвыли от скверного характера Гузеевой
12:23
Убивший инвалида за лайки получил 12 лет колонии
12:21
Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ
12:19
Украинские ракеты доверили пьяным охранникам
11:58
Том Круз раскрыл секрет своих необычно пышных ягодиц
11:51
Гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" задержаны
11:45
Порошенко сделал бизнес на крови африканцев
11:36
Хефнер оставил молодую жену без наследства
11:35
Романец и Гусев вдрызг разругались во время медового месяца
11:32
Найдены следы первой жизни на Земле
11:30
В Сети появилось свадебное фото Седоковой и известного певца
11:22
Лидер "Христианского государства" убил соседку ради денег
11:14
Поклонская связала кризис в "ВИМ-Авиа" с "Матильдой"
10:47
Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину
10:43
Конкурс красоты был сорван из-за уродства участников
10:43
Что ожидает рубль
10:32
"У меня было больше 1000 женщин": рай короля обнаженки
10:26
Труп 10 дней пролежал в квартире на юго-западе Москвы
10:21
Беременная Ковальчук показала большой живот
10:17
Доллар и евро вступили в заговор против рубля
10:06
Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье
09:52
Почему любовники симулируют оргазм
09:45
Популярная актриса шокировала своим возрастом
09:26
Шурыгина и Басков поженятся в необычный день
09:23
Как мастурбация влияет на успешность мужчины
09:20
На юге Москвы мужчине прострелили живот
08:49
Зять Трампа внезапно оказался женщиной
08:45
Шикарная жизнь новой супруги Аршавина
08:44
США выдвинули абсурдные обвинения против России
08:39
Молодая жена 91-летнего Хефнера веселилась в момент его смерти
07:54
Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
06:42
Умер создатель Playboy Хью Хефнер
22:02
Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме
21:54
Похотливые посетители выставки замучили секс-робота
21:52
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
21:39
Семенович решила усыновить ребенка
21:32
Учителя обвинили в краже миллионов под прикрытием "Матильды"
21:31
Редакцию "Новой газеты" эвакуировали из-за звонка о бомбе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Беременная Ковальчук показала большой живот
Хефнер оставил молодую жену без наследства
Роза Сябитова лишила бывшего зятя квартиры и дачи
Недвижимость

Госдума добилась решения проблем дольщиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Регионы заявили о решении проблем около пяти тысяч обманутых дольщиков, сообщил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Он возглавляет рабочую группу по защите прав дольщиков, очередное заседание которой прошло 28 сентября на Охотном ряду.
прочитано 271 раз

Под председательством Васильева в Думе прошло очередное заседание группы, организованной по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. Для решения острейших проблем дольщиков в группу вошли представители Минстроя, Агентства ипотечного жилищного кредитования, Центробанка, депутаты Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Как решаются проблемы обманутых дольщиков

Госдума набирает авторитет

На заседании его участники подвели промежуточные итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Руководитель группы Владимир Васильев обозначил ключевые события, касающиеся решения проблем участников долевого строительства. Главное из них – масштабные парламентские слушания на эту тему, которые прошли 3 июля на Охотном ряду.

"Мы с вами получили высокий мандат доверия. Ответственность большая перед людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации".

По итогам слушаний были направлены рекомендации председателя Думы во все законодательные собрания провести парламентские слушания. На сегодня 52 региона уже провели их. В 31-м субъекте приняты региональные законы по защите прав граждан – участников долевого строительства. В 20 субъектах действуют различные меры поддержки в отношении пострадавших граждан. 13 регионов не имеют проблем в этой сфере.

Затем, продолжил Васильев, 11 июля на первом заседании рабочей группы по защите прав дольщиков был утвержден ее состав, цели и задачи, определен механизм работы. В августе после отчета перед президентом Владимиром Путиным о работе фракции "Единая Россия" по этому вопросу, глава государства поддержал предложение попросить Генпрокуратуру проверить, как решаются проблемы обманутых дольщиков с точки зрения соответствия законам.

Вице-спикер напомнил, что запущен сайт, на котором все желающие могут найти справочную информацию, рекомендации и новости о работе группы, созданной в Госдуме.

Есть и первые успехи: регионы заявили о введении в эксплуатацию 127 многоквартирных домов и решении проблем порядка пяти тысяч пострадавших граждан – участников долевого строительства. В декабре 2017 года рабочая группа представит общественный доклад "О ситуации в долевом строительстве в России".

Говоря об обманутых дольщиках Васильев сравнил их с клиентами компании "ВИМ-Авиа". "Мы с вами сейчас наблюдаем ситуацию с нашими гражданами, которые хотели отдохнуть, купили путевки, билеты и стали обманутыми – теперь уже пассажирами. Заметьте, как много общего: обманутые дольщики, обманутые пассажиры", – сказал парламентарий.

Вице-спикер поблагодарил всех причастных к решению проблем дольщиков. "Нам с вами исторически выпала миссия очень благородная – в современных условиях выработать механизм, чтобы обманутые люди не оказывались один на один со своей бедой, но все, начиная с региональных депутатов, депутатов Госдумы и далее до президента – решали эту проблему", – отметил Васильев.

Николай Николаев и Владимир Васильев. Фото: duma.gov.ru

В свою очередь, глава комитета нижней палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил о том, что в адрес рабочей группы поступило более 400 обращений граждан. "От лица рабочей группы мы отправляем запросы в регионы, чтобы понять ситуацию, и анализируем, что предлагают региональные власти", – рассказал депутат. Уже выявлены наиболее пострадавшие регионы: Москва, Подмосковье, Ростовская область, Краснодарский край.

Напомним, что прошедшие в стенах Госдумы 3 июля парламентские слушания по проблемам дольщиков, в которых приняли участия обманутые граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной властей различных уровней, строительной отрасли, правоохранительной системы, продолжались около семи часов. В итоге была создана рабочая группа во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым, в которую вошли представители всех думских фракций.

Фото: duma.gov.ru

После этого слушания проходили в регионах. В поиске путей решения вопроса, помимо обманутых дольщиков, участвовали местные чиновники, представители региональных застройщиков, а также прокуратуры и полиции. В некоторых случаях по результатам обсуждения правоохранительные органы оперативно принимали процессуальные решения в отношении недобросовестных девелоперов. Планируется, что осенью аналогичные обсуждения пройдут еще более чем в двух десятках регионов.

Автор: Александр Комаров28 сентября 2017, 19:37

комментарии

Политика

Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"
В украинской армии ненавидят и презирают Порошенко
Россия и США заключили тайное соглашение
Саакашвили напал на Путина с нелепыми обвинениями

Шоу-бизнес

Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду
Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
Кадыров поражен грубостью Градского
Стоцкая поправилась на десять килограммов

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Украинский депутат сломал коллеге челюсть (видео)
В США подстрелили темнокожего Адольфа
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука

Lifestyle

Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"

С орущей ведущей случилась настоящая истерика
Шоу-бизнес

Поргина попала в больницу вместе с Караченцовым

Актер с супругой ждут вердикта врачей
Шоу-бизнес

Шепелев открыл сыну актера Плотникова шокирующую правду

Артист решился пройти на ток-шоу ДНК-тест

Гороскоп

Дни людоедов Димы и Наташи сочтены
Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы

Регионы

Близкие "пьяного" мальчика рассказали о сокрытии ключевых улик
Спускавшийся по простыне романтик сорвался с четвертого этажа
В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера
Заяц выпал из электрички и погиб
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru