Богатства Улюкаева уберегли от распродажи

Басманный суд Москвы принял решение об аресте недвижимости, принадлежащей экс-министру Улюкаеву. Необходимость такого шага пояснили в Следственном комитете: по делу бывшего главы Минэкономразвития может быть наложен штраф в 500 миллионов рублей, и с помощью арестованного имущества его можно будет компенсировать.

Об аресте имущества экс-главы Минэкономразвития, обвиняемого в вымогательстве многомиллионной взятки у компании "Роснефть", ходатайствовал Следственный комитет. Суд, как выяснилось, удовлетворил просьбу следствия еще 29 ноября. Арест наложен на десять земельных участков, а также дом бывшего министра в Смоленской области. Однако для полного покрытия издержек этого недостаточно. Так что следствие планирует арестовать еще несколько объектов, в том числе квартиру в элитном комплексе "Золотые ключи – 2", где под домашним арестом находится Улюкаев.

"По ходатайству следователя судом 29 ноября был наложен обеспечительный арест на десять земельных участков Улюкаева и жилой дом в Смоленской области", – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Участки и дом Алексея Улюкаева находятся в деревне Абрамово Темкинского района, которая считается одной из его резиденций, передает Life.ru. Экс-министр приобрел эту недвижимость несколько лет назад. Пока неизвестно, сколько стоят все эти активы. Однако, как говорят эксперты, они могут не покрыть и части возможного штрафа, если дело о взятке дойдет до суда.

"Имущество арестовано в рамках обеспечительных мер по уголовному делу. Улюкаеву предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК, которая предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишением свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Таким образом, сумма штрафа может составить 8,4 миллиарда рублей", – пояснил изданию адвокат Алексей Михальчик.

Если дело дойдет до суда и будет назначен штраф, то Улюкаев должен будет погасить его в течение десяти дней. В противном случае имущество будет оценено и выставлено на торги. Как отмечают эксперты, следствие понимает, что активы Улюкаева в Смоленской области не покроют возможный штраф, поэтому можно ожидать в ближайшее время ареста других активов.

Как уже упоминалось, экс-глава Минэкономразвития сейчас коротает время под домашним арестом в своей квартире в ЖК "Золотые ключи – 2". Элитный комплекс строила компания "Миракс" Сергея Полонского в середине нулевых, тогда это был один из первых районов для нуворишей и миллионеров. Квартира стоит около 100 миллионов рублей.

Кроме того, сын Улюкаева – 33-летний оператор и продюсер Дмитрий – живет в пятикомнатной квартире площадью 220 квадратных метров. Она расположена в знаменитом жилом комплексе "Депутатский дом" по улице Улофа Пальме, дом 1. Жилье здесь строили для депутатского корпуса Госдумы и Совета Федерации. Обнаружили следователи еще несколько земельных участков в различных элитных поселках стоимостью в десятки миллионов рублей каждый. Однако они записаны на родственников бывшего министра.

Фото опубликовано Dmitry Ulyukaev ������������ (@chiquitopescadito) Апр 28 2015 в 9:29 PDT

Отметим, некоторые эксперты предполагают, что арест недвижимости Улюкаева был произведен для того, чтобы уберечь ее от распродажи. В частности, такого мнения придерживается глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. "Арест имущества – нормальная практика. После принятия закона о предметах незаконного обогащения прокуратура подает иск об аресте имущества", – цитирует его НСН.