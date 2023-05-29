"Отличное название": Пригожин отреагировал на создание канала КНС с негативом о себе и ЧВК "Вагнер"

Весь негатив про ЧВК "Вагнер" теперь можно будет прочесть в Telegram-канале под названием КНС. Об этом сообщил основатель "оркестра" Евгений Пригожин.

В распространенном пресс-службой компании "Конкорд" заявлении, создатель "оркестра" рассказал, что политтехнологи, с которыми он ранее сотрудничал в различных проектах, решили создать канал, где будет публиковаться весь негатив про ЧВК "Вагнер" и ее основателя. Кроме того, администраторы паблика будут знакомить читателей с тщательным анализом негативной информации, вплоть до источников и причин ее возникновения.

"Я абсолютно не против, к этому телеграм-каналу отношения не имею, но и ребятам запрещать или корректировать их не буду. Это даже удобно. Вы сможете прочесть весь негатив про меня и ЧВК "Вагнер" в одном месте. Телеграм-канал по их желанию называется КНС. Насколько я понимаю, на строительном языке это — канализационная насосная станция. По мне, название отличное", — пояснил предприниматель.

Ранее Пригожин, комментируя запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" в центральных СМИ, выразил мнение, что таким образом управление по внутренней политике хочет минимизировать требование общества на справедливость.