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Четверг 25 мая

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Пригожин обратился к инициаторам увольнения Долгова после интервью о СВО: Мне рот попробуйте закрыть

Пригожин обратился к инициаторам увольнения Долгова после интервью о СВО: Мне рот попробуйте закрыть
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на новость об увольнении журналиста Константина Долгова с проекта "Телега ONLINE" сразу после выхода интервью с его участием. Комментарий главы "музыкантов" приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин заявил, что узнал об увольнении Долгова буквально сейчас. По словам основателя ЧВК "Вагнер", сам журналист не жаловался на что-либо после выхода интервью.

"Долгов мне не жаловался. Безусловно, я ему окажу помощь. Но, что касается его увольнения из-за моего интервью, мне рот пробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете", — высказался Евгений Пригожин.

Глава "оркестра" также высказался о тех, кто мог быть причастен к увольнению Долгова. Пригожин указал, что именно владельцы таких Telegram-каналов и разрушают страну, которую сегодня, наоборот, важно "спасать и защищать". Он также заступился за журналиста и похвалил его работу.

"А Долгов — молодец, все вопросы задал правильные абсолютно правильные, на которые нужны ответы. И власть там никак дискредитирована не была. Были дискредитированы бюрократы, которые в эту власть проникли", — подчеркнул Евгений Пригожин.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал большое интервью политическому эксперту Константину Долгову. В рамках беседы с журналистом основатель "оркестра" дал ответы на самые "острые и неудобные" вопросы и поднял актуальные темы, связанные с СВО. Полная версия интервью доступна в Telegram-канале "Говорит Долгов 18+".

25 мая 2023, 15:49
Евгений Пригожин. Кадр: youtube
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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