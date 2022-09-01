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Политика
Мышиная возня либералов: зачем беглые российские оппозиционеры собрались в Вильнюсе

Мышиная возня либералов: зачем беглые российские оппозиционеры собрались в Вильнюсе

В столице Литвы Вильнюсе с 31 августа по 2 сентября проходит так называемый Конгресс свободной России (КСР). На мероприятии присутствуют бывший посол США Майкл Макфол, помощник президента Украины Алексей Арестович, представители русофобских республик Прибалтики, Польши, а также беглые российские оппозиционеры -.Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович и другие. Такой состав участников говорит лишь об одном: цель форума – попытаться создать условия для хаоса и смуты в России, чтобы вновь сделать ее уязвимой перед Западом.
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Организаторы утверждают, что мероприятие призвано "сформировать интеллектуальную альтернативу действующему режиму в РФ". Но кто именно является интеллигенцией в понимании этих людей, да и вообще, кто уполномочил Макфола, Арестовича и прочих врагов России на подобные телодвижения? Непонятно.

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Народ России наслышан о "подвигах" этих деятелей и формировать "альтернативу режиму" их точно не просил. Более того, "интеллектуальная альтернатива" должна формироваться внутри России, а не в русофобских республиках Евросоюза, которые давно мечтают о распаде РФ и получении контроля над ее ресурсами.

Очевидно, что КСР – такая же бессмысленная структура, как ряд коллаборационистских режимов в других стран. Например, как так называемое йеменское правительство в изгнании, которое с 2014 года обосновалось в Саудовской Аравии и вольготно там себя чувствовало. Сейчас при помощи саудитов они перебрались в столицу Йемена и оттуда продолжают геноцид собственного народа.

Видимо, участники КСР очень желают, чтобы подобное повторилось в России. Ослабленная, раздираемая внутренними противоречиями страна и западные "доброжелатели", спешащие на помощь российскому народу.

Достаточно присмотреться к списку участников форума. Помимо уже упомянутых представителей Украины, Евросоюза и США, в КСР принимают участие люди, называющие себя российскими оппозиционерами, но при этом с завидным упорством поливающие страну грязью из своих уютных убежищ на Западе.

"Здоровая" оппозиция выступает с конструктивными предложениями по развитию страны. Те же, кто с позором покинул Родину и нынче в столице русофобской Литвы берет на себя право говорить от имени других, априори не в состоянии предложить позитивную повестку. Они транслируют только ненависть и злобу по отношению к своей стране.

Кто же эти "светлые" люди? Например, признанный иностранным агентом либеральный журналист Виктор Шендерович. Он выражал несогласие с воссоединением Крыма с Россией, а в январе этого года общественники обвинили его в реабилитации нацизма. В том же месяце он покинул РФ.

Или отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы. Первый покинул Россию несколько лет назад и обосновался в Болгарии, второй выехал за границу в 2021 году. Оба не поддержали специальную операцию России на Украине, зато были близки к судимому за мошенничество блогеру Алексею Навальному.

Присутствуют на форуме и "оппозиционеры" калибром побольше. Например, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший шахматист Гарри Каспаров (оба признаны иностранными агентами) и другие.

Многие из участников банально застряли в вакууме: Европе они не нужны, а в России их ждет тюрьма. Поэтому они всячески пытаются заявить о себе и продемонстрировать свою полезность Западу.

При этом неэффективность Конгресса очевидна. Форум проводится уже несколько лет дважды в год. Все это время большие деньги тратятся на аренду отелей и конференц-залов и банкеты. Но стратегических документов участники мероприятий выработать оказались не в состоянии. Все сводится к банальным разговорам о "прекрасной России будущего".

Более того, участники форума в Вильнюсе не просто выражают антироссийские идеи, но и увлекаются радикализмом. Взять того же помощника президента Украины Арестовича, который открыто транслирует идеи нацизма. Такие люди непредсказуемы и опасны для мирового сообщества.

Еще одна ярко выраженная проблема подобных сборищ – отсутствие согласия в рядах самих "оппозиционеров". Эта публика признала нерукопожатным заочно осужденного в России экс-депутата Илью Пономарева. Его признали виновным в распространении фейков об армии РФ. Кстати, в 2019 году он получил гражданство Украины, где и проживает в настоящее время.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Михаил Ходорковский. Фото: www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2022, 16:36

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