Любой фейк за ваши деньги: сторонники Навального пытаются оболгать российскую армию

Сбежавшие из России сторонники осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального продолжают свою деятельность за счет щедрых "пожертвований" от западных структур. В одном из последних роликов "поклонники либеральных ценностей" попытались оболгать замминистра обороны России Руслана Цаликова. Заказ своих кураторов псевдоразоблачители выполнили плохо: количество нестыковок и бездоказательных утверждений в ролике побило все рекорды, пишет журналист Кристина Сумская.

Принадлежащий сторонником блогера-мошенника ютуб-канал "Навальный Live" "прославился" своими псевдорасследованиями и откровенно непрофессиональной подачей материала. И если раньше целями проплаченных атак становились некоторые российские чиновники, то теперь, с началом специальной операции на Украине, сторонники "прекрасной России будущего" отрабатывают заказы на очернение отечественной армии и ее командования.

При этом YouTube еще весной отключил монетизацию для российских пользователей. С немногочисленных сторонников донаты особо не соберешь – значит, нужны более "весомые" спонсоры.

Финансирование на псевдорасследования приходится брать из источников, связанных с разведслужбами США и Великобритании. У Запада же успех российской армии на Украине вызывает явное раздражение, посему "Навальный Live" стала площадкой для информационной атаки на военное ведомство РФ.

Эксперты давно обратили внимание на подтасовку данных, дезинформацию и откровенно липовые факты в "расследованиях" "Навальный Live". На сей раз сторонники блогера-мошенники слепили (видимо, на коленке) ролик о заместителе министра обороны России Руслане Цаликове. Подготовились авторы в своем репертуаре: количество нестыковок и банальной лжи в видео зашкаливает.

"В ролике псевдожурналисты считают какие-то исчезнувшие миллиарды, при этом не могут даже в рамках одной программы свести к одному знаменателю собственную ложь — размеры якобы принадлежащего Цаликову имущества расходятся на порядок у разных выступающих. Впрочем, никакой конкретики или хотя бы попыток доказательств в ролике не предусмотрено — только откровенная, оголтелая клевета", – пишет в свое колонке в "Известиях" журналист Кристина Сумская.

По всей видимости, проверкой фактов и элементарной сверкой материала авторы подобных роликов совершенно не озадачены. Стоимость якобы участка с домом в фейковом ролике от 2019 года составляет 950 миллионов рублей, а в новом виде цена недвижимости уже 3,5 миллиарда рублей.

Создается впечатление, что цель сторонников Навального заключается не в качественной подаче материала (насколько это вообще возможно в подобных роликах), а в том, чтобы состряпать максимально громкий фейк и вбросить его в информационное пространство в надежде что в это поверит хоть кто-то.

Тем не менее, денег на такие поделки западные кураторы, судя по всему, не жалеют.

"Каналами бывшего ФБК* на YouTube также заправляет известный проходимец Леонид Волков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Счастливый обладатель дома стоимостью более €700 тыс. в фешенебельном районе одной из самых дорогих стран мира — Люксембурга, «кристально чистый» Волков продолжает из Европы "нести правду" бывшим соотечественникам", – отметила Сумская.