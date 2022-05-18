Избран новый глава фракции ЛДПР в Госдуме: замена Жириновскому

Судьба фракции ЛДПР в Госдуме определилась с помощью голосования. 18 мая стал известен преемник покойного Владимира Жириновского. Как передает Царьград, теперь политическую команду будет возглавлять Леонид Слуцкий.
RT уточняет, что на этом новые назначения не заканчиваются. В конце месяца будет выявлен новый председатель партии. По предварительным данным, его личность установят 27 мая.
Телеканал "360" напоминает, что Владимир Жириновский руководил ЛДПР с начала своего пребывания в Госдуме до января 2000 года, когда его назначили на высокий пост. Повторно политик стал главой фракции только в 2011 году.