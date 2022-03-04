Дума вводит наказание за фейки о вооруженных силах РФ

Депутаты на пленарном заседании в пятницу, 4 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о введении уголовного наказания и крупных штрафах за недостоверную информацию, дискредитирующую вооруженные силы России. После одобрения Советом Федерации инициатива ляжет на стол президента, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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