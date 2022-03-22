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Спецоперация на Украине
Бывший офицер разведки США признал разгромное поражение Киева

Бывший офицер разведки США признал разгромное поражение Киева

Минобороны России опубликовало наградные листы российских военнослужащих, которые отважно справляются со своими задачами.
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На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Российские военнослужащие героически справляются со своими задачами.

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На днях в Сети было опубликовано интервью 61-летнего бывшего офицера разведки США Скотта Риттера, который 35 лет следил за работой советских и российских военнослужащих. Он отметил, что русские храбро начали спецоперацию против украинских националистов в неравном соотношении численности войск – по его данным, это было примерно 200 000 против 600 000. При этом, как он отметил, за минувшую неделю потери составили 1 к 6 в пользу русских. Американский офицер признал, что это означает разгромное поражение Киева.

О подвигах, которые совершают российские военнослужащие, говорят и наградные листы, которые публикует Минобороны России. В числе наших храбрецов старший лейтенант Сергей Овчаренко, заместитель командира батареи. В составе зенитной ракетной батареи "Бук-М3" он уничтожает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники.

Командный пункт Овчаренко под прикрытием ЗРК "БУК-М3" подвергся атаке украинских националистов. Метким огнем группе удалось сбить два вражеских истребителя Су-25, после чего противник начал отступление.

Еще один наш герой – старший лейтенант Кирилл Балаганский. Когда при отступлении националисты заминировали мост, Балаганский лично возглавил группу разминирование и вынес вместе с саперами порядка 700 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Благодаря слаженной работе группы старший лейтенант спас многих десантников передовиков.

Парашютно-десантная рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука успешно выполнила задачи, удерживая плацдарм для продвижения российских войск в тыл подразделений националистов.

Личный состав роты нашел скрытое перемещение вражеских диверсантов в район стратегически важного моста. Дмитрук был ранен в ходе боев, но продолжил выполнять задачи. Его рота уничтожила четыре огневые позиции, три боевых машины пехоты и более 20 националистов.

Еще одно имя списке отличившихся – начальник медпункта десантно-штурмового батальона прапорщик Артур Шихжамалов спас на поле боя 17 раненых. Он уносил их с поля и маскировал, обеспечивая помощь.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС
Автор: 22 марта 2022, 09:39 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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