На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Российские военнослужащие героически справляются со своими задачами.
На днях в Сети было опубликовано интервью 61-летнего бывшего офицера разведки США Скотта Риттера, который 35 лет следил за работой советских и российских военнослужащих. Он отметил, что русские храбро начали спецоперацию против украинских националистов в неравном соотношении численности войск – по его данным, это было примерно 200 000 против 600 000. При этом, как он отметил, за минувшую неделю потери составили 1 к 6 в пользу русских. Американский офицер признал, что это означает разгромное поражение Киева.
О подвигах, которые совершают российские военнослужащие, говорят и наградные листы, которые публикует Минобороны России. В числе наших храбрецов старший лейтенант Сергей Овчаренко, заместитель командира батареи. В составе зенитной ракетной батареи "Бук-М3" он уничтожает вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники.
Командный пункт Овчаренко под прикрытием ЗРК "БУК-М3" подвергся атаке украинских националистов. Метким огнем группе удалось сбить два вражеских истребителя Су-25, после чего противник начал отступление.
Еще один наш герой – старший лейтенант Кирилл Балаганский. Когда при отступлении националисты заминировали мост, Балаганский лично возглавил группу разминирование и вынес вместе с саперами порядка 700 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Благодаря слаженной работе группы старший лейтенант спас многих десантников передовиков.
Парашютно-десантная рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука успешно выполнила задачи, удерживая плацдарм для продвижения российских войск в тыл подразделений националистов.
Личный состав роты нашел скрытое перемещение вражеских диверсантов в район стратегически важного моста. Дмитрук был ранен в ходе боев, но продолжил выполнять задачи. Его рота уничтожила четыре огневые позиции, три боевых машины пехоты и более 20 националистов.
Еще одно имя списке отличившихся – начальник медпункта десантно-штурмового батальона прапорщик Артур Шихжамалов спас на поле боя 17 раненых. Он уносил их с поля и маскировал, обеспечивая помощь.