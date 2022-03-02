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Политика
Володин создал в Госдуме совет по поддержке граждан в условиях санкций

Володин создал в Госдуме совет по поддержке граждан в условиях санкций

В Госдуме появится совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций. Соответствующее поручение дал спикер ГД Вячеслав Володин.
прочитано 219 раз

Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Зампредом – ответственным секретарем назначен член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

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Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине для денафикации и демилитаризации страны. Ряд западных стран ввели санкции против РФ. Помимо прочего, ограничения предусматривают отключение ряда крупных банков от системы SWIFT.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 17:34 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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