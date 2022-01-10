Перед переговорами с США в МИДе заговорили о средствах "устрашения оппонента"

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в преддверии переговоров озвучил официальную позицию нашей стороны. Дипломат подчеркнул, что у России есть ряд серьезных требований, касающихся деятельности НАТО.
В первую очередь, речь идет о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, которые Москва ожидает получить от Вашингтона. Также российская сторона настаивает на ликвидации ранее сформированной военной инфраструктуры – об этом сообщил Life. Всего речь идет о трех блоках вопросов.
В МИДе понимают, что некоторые требования России сейчас могут показаться США излишне амбициозными, однако в нынешней ситуации они необходимы – отступать нашей стране уже некуда. Москва хотела бы по итогу переговоров услышать четкую позицию Вашингтона и надеется, что в ближайшем будущем будут сделаны реальные шаги навстречу.
Представитель МИДа подчеркнул, что, если необходимые договоренности по гарантиям безопасности не будут достигнуты, то России придется обращаться к другим средствам "для устрашения оппонента". Рябков пояснил, что это нужно не для создания угрозы с нашей стороны, а лишь для сдерживания несговорчивых партнеров.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Путин указал на острую необходимость остановить НАТО.