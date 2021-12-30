Белый дом: Байден сделает Путину предложение

Президент США Джо Байден предложит президенту России Владимиру Путину дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили представители американского Белого дома.
Как сообщили в Вашингтоне, о готовности урегулировать ситуацию мирным путем Байден расскажет в ходе предстоящего телефонного разговора с российским коллегой, передает телеканал "Царьград". При этом в Белом доме подчеркнули, что глава американского государства также предупредит Путина об ответной реакции США в случае вторжения России на Украину.
В администрации американского лидера также отметили, что Джо Байден всегда предпочитает вести переговоры с лидерами государств в формате тет-а-тет. Более того, президент считает личные контакты особенно важными в общении с Владимиром Путиным.
Стоит отметить, что инициатором телефонного разговора стала Москва. Он состоится 30 декабря в 23:30 по московскому времени, сообщает RT. Помимо украинского вопроса Путин и Байден намерены обсудить тему ядерной программы Ирана, предстоящий саммит Россия – НАТО и дальнейшие контакты двух государств на высшем уровне. Кроме того, лидеры, вероятно, затронут вопросы баланса вооружений и стратегической безопасности.