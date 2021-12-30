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Политика
Белый дом: Байден сделает Путину предложение

Белый дом: Байден сделает Путину предложение

Лидеры соперничающих держав готовятся провести очередные переговоры.
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Президент США Джо Байден предложит президенту России Владимиру Путину дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили представители американского Белого дома.

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Как сообщили в Вашингтоне, о готовности урегулировать ситуацию мирным путем Байден расскажет в ходе предстоящего телефонного разговора с российским коллегой, передает телеканал "Царьград". При этом в Белом доме подчеркнули, что глава американского государства также предупредит Путина об ответной реакции США в случае вторжения России на Украину.

В администрации американского лидера также отметили, что Джо Байден всегда предпочитает вести переговоры с лидерами государств в формате тет-а-тет. Более того, президент считает личные контакты особенно важными в общении с Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что инициатором телефонного разговора стала Москва. Он состоится 30 декабря в 23:30 по московскому времени, сообщает RT. Помимо украинского вопроса Путин и Байден намерены обсудить тему ядерной программы Ирана, предстоящий саммит Россия – НАТО и дальнейшие контакты двух государств на высшем уровне. Кроме того, лидеры, вероятно, затронут вопросы баланса вооружений и стратегической безопасности.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 08:58 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость935704
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Джо без разговора с Путиным ни кушать,ни спать не может!
Гость935701
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зачем эти все пустые переговоры с Байденом, если на следующий же день он вводит новые санкции? Пустая трата времени, но видимо Путин долго запрягает и ответ скоро последует, сколько можно мусолит все это про Украину, США взяли укропов под крыло, вот пусть с ними и нянчится, нам то это зачем
Гость935726
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Отмашка пришла! В небе над Украиной впервые появился самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8C Joint STARS. Эту воздушную машину называют летающим штабом, как и российские аналоги, она выполнена на базе пассажирского лайнера. Особый "Боинг" предназначен для ведения разведки, управления боевыми операциями и категоризации предполагаемых целей противника. Это могут быть как сосредоточения войск, так и различные стационарные объекты. До этого летающий штаб уже приближался к границам России во время проведения учений "Запад-2021" в Белоруссии.
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