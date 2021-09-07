Заявки на онлайн-голосование 17-19 сентября подали полярник, пилот, егерь и космонавт

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович сообщил о желании жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова заявила о негласном матриархате и назвала российских мужчин избалованными
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
02:37
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой
00:08
Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо
21:47
Украинский депутат назвал Лукашенко подонком
21:43
В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту
21:42
Поплавская вызвала ажиотаж редким снимком с падчерицей
21:23
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
21:01
"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе
20:31
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Заявки на онлайн-голосование 17-19 сентября подали полярник, пилот, егерь и космонавт

Заявки на онлайн-голосование 17-19 сентября подали полярник, пилот, егерь и космонавт

Регистрация на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) открыта до 13 сентября включительно.
прочитано 287 раз

Принять участие в ДЭГ можно, находясь в любом месте, даже в космосе. Так, космонавт Олег Новицкий сделает свой выбор с 17 по 19 сентября на Международной космической станции. Полярник Антон Иванов подал заявку на онлайн-голосование из Антарктиды, а специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников – из Швейцарии.

ПО ТЕМЕ

Находящийся на МКС космонавт Новицкий подал заявку на онлайн-голосование

Новые компании присоединились к программе "Миллион призов" за онлайн-голосование

Сюжеты Выборы в Госдуму

Так же поступил фельдъегерь Сергей Данилов, находящийся в Симферополе, и электромонтер Андрей Троицкий, пребывающий в Тюмени. Нефтяник Дарья Портнова проголосует, будучи в Ханты-Мансийске, а инженер Александр Шерстобитов примет участие в онлайн-голосовании на ледоколе в Баренцевом море. Лесник Владислав Лазыкин сейчас находится в Тверской области, но он тоже сделает свой выбор с помощью ДЭГ.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо быть совершеннолетним жителем Москвы с постоянной регистрацией, а также иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Заявку можно подать до 13 сентября включительно. После Центризбирком проверит списки и исключит из реестра голосующих на избирательных участках тех, кто решил проголосовать онлайн.

Напомним, с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу РФ. Также в нескольких районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – депутатов муниципального собрания района.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: pixabay.com
Автор: 7 сентября 2021, 14:40 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова

Раскрыта пикантная тайна актрисы Мирошниченко
Шоу-бизнес

Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе

Всплыло неожиданное фото
Шоу-бизнес

Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!

Певицу затравили
Шоу-бизнес

Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет

Мужчина скончался в хосписе

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+