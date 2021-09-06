Заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября подали 1,5 миллиона москвичей

Прием заявлений на онлайн-голосование завершится через неделю.

По данным на 6 сентября, заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 1,5 миллиона человек, среди них – мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник считает, что это удобный и надежный способ принять участие в выборах, которые пройдут на следующей неделе, с 17 по 19 сентября.

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталась одна неделя. Заявку можно подать до 13 сентября включительно. Чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо быть совершеннолетним гражданином России, имеющим регистрацию в Москве. Для этого также нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Списки избирателей проверят после 13 сентября. Те, кто зарегистрировался на ДЭГ, будут исключены из реестра голосующих на избирательных участках. Подавшим заявления жителям Москвы придет уведомление о том, что они могут отдать свой голос с 17 по 19 сентября.

Напомним, в эти дни в России пройдут выборы в Государственную Думу. Москвичи также примут участие в выборах в Мосгордуу и совет депутатов района Щукино.

Как писали ранее "Дни.ру", в столице запущена акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе", в рамках которой среди тех, кто проголосовал онлайн, разыграют однокомнатные квартиры и автомобили, а также баллы – 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч. Баллы можно будет потратить на товары партнеров акции.