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Политика
В СБУ получили сообщение о покушении на Зеленского

В СБУ получили сообщение о покушении на Зеленского

Неизвестный позвонил в СБУ и сообщил о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского. СМИ узнали это от источника в Нацполиции.
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Безопасность первого лица в любом государстве — очень ответственная задача, требующая больших ресурсов. Мировая история знает много случаев, когда покушения на президентов заканчивались очень тревожными и поворотными для целого народа событиями.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Пресса распространяет данные о том, что в СБУ получили данные о возможном покушении на Владимира Зеленского. Утверждается, что источником этой информации является Нацполиция.

На горячую линию доверия СБУ в середине дня поступил анонимный звонок от человека, который назвал свои фамилию, имя и отчество. Насколько личные данные персоны являются достоверными, на данный момент не сообщается.

Звонивший поведал, что он обладает информацией о намерении неизвестных совершить покушение на Зеленского, также вторгнуться в здание Верховной Рады.

После того, как работники СБУ перезвонили на этот номер, ответила уже женщина. Она заявила, что до нее со специалистами говорил человек, у которого наблюдаются проблемы с психикой. Кроме того, она высказала предположение, что мужчина живет на улице.

По факту случившегося была организована проверка. Сотрудники украинских правоохранительных органов разыскивают гражданина, который звонил в СБУ.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Владимир Зеленский. Фото: NASA/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 17:56 Источник: Vesti.ua ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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