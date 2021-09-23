Володин заявил об открытости российской политической системы

Вячеслав Володин рассказал о конкуренции в ходе парламентских выборов.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал прошедшую избирательную кампанию. Он обратил внимание, что в парламент прошли сразу пять партий, что свидетельствует об открытости российской политической системы.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что парламентские выборы были непростыми, но конкурентоспособными. Политик отметил, что за депутатские кресла боролись представители 14 партий. По его словам, конкуренция в среднем составила порядка 13 кандидатов на один мандат.

"Сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы", – уверен Володин.

Более того, председатель Госдумы подчеркнул, что отечественная политическая система более открытая, чем в США и ряде стран Европы. Парламентарий ответил на критику Запада в сторону российских выборов.

"Соединенные Штаты Америки — это вообще особая форма демократии, где две партии на протяжении уже даже не десятилетия, а более века удерживают власть в стране, и как только появляется какая‑то третья, они моментально делают все для того, чтобы ее не допустить", — отметил Володин.



Спикер ГД даже привел конкретные цифры для сравнения. К примеру, если в России конкуренция на выборах составила 13 человек на место, то в ФРГ – 9, в США – 8,5, в Великобритании – 5, а в Японии – всего лишь 2,5 человека на место. По словам политика, "никто из них в отношении себя не подвергает сомнению свою политическую систему, но нашу они анализируют, оценку дают". Володин призвал критиков заняться развитием собственных стран.

"Граждане наши определятся в своем выборе: решили они, что должно быть пять политических фракций – это их выбор, решат иначе – это опять выбор граждан нашей страны. Поэтому мы обязаны защищать свой суверенитет", – заключил спикер ГД.