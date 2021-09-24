Соседи решили отгородиться от Белоруссии забором

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил в своем твиттер-аккаунте, что инженеры армии установят на белорусско-латвийской границе забор. Его протяженность составит пять километров. Также сооружение обнесут колючей проволокой.
Известно, что третья Латгальская бригада Национальной гвардии получила забор от Словении. Установка временного ограждения запланирована на следующую неделю. По словам Пабрикса, работы начнутся после того, как они будут согласованы с пограничниками.
Напомним, не только Литва, но и Латвия пытается решить проблему, связанную с нелегальной миграцией из Белоруссии. С 10 августа свыше 1,3 тысячи человек пытались незаконно пересечь границу. С начала 2021 года оказались задержанными почти 400 мигрантов. До 10 ноября на границе Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границе Белоруссии с Литвой и Польшей не касается РФ. Западные партнеры, по словам российского лидера, просят Москву повлиять на сложившуюся ситуацию. Глава государства считает, что европейские страны должны вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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