Володин рассказал о подготовке законопроектов для нового созыва Госдумы

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Четверг
23 сентября
Лента новостей
21:51
В России появятся три новых бренда вина
21:40
Политолог Миронов назвал возможных преемников Лаврова и Шойгу
21:35
"Красное и голое": народ обалдел от развратного фото Ивлеевой
21:32
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
21:25
Из столичного региона России начали массово улетать птицы
21:10
Лукашенко обещал поймать и посадить "шпионов"
20:59
Цискаридзе выразил нежные чувства к известному артисту
20:48
Вертинская вышла на связь после загадочного исчезновения
20:19
"Это дно!": Продавшую ребенка геям Королеву осыпали проклятиями
20:09
"Стоило год поплакать": обвиненную в связи с женатым Муцениеце вывели на чистую воду
20:08
Метеоролог спрогнозировал второе "бабье лето" в Москве и Подмосковье
19:51
Обнажившаяся Чехова рассказала о сексе в ванной с вином
19:39
Россиянин избил врача за осмотр его жены
19:16
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
19:11
"Секси-бабушка": Стриженова шокировала странной выходкой
18:25
"Исхудал": внешний вид Гальцева встревожил народ
18:17
Делает это часто по ночам: вскрылся тайный зов плоти Брухуновой
18:03
Известному актеру Лыкову не дали воспитывать внуков: Они еще отомстят
17:52
Лидер НАУ Латушко: Преступлениями Лукашенко займется прокуратура
17:44
"Разлагают молодежь": Названного уродом Моргенштерна пнула Виктория Боня
17:40
"Без угрызения совести": Тодоренко провела выходные с Киркоровым
17:29
Вертинская рассказала о “переборах” в сериале про отца и ответном звонке Эрнста
17:10
Украинцы вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады
17:04
Волочкова перепутала имя единственной дочери: Вот это мамаша
16:29
"Нет породы": новобрачную Проскурярову сравнили с Королевой
16:16
Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке
16:14
Всплыло фото голой Бородиной в объятиях мускулистого красавца: Новый любовник
16:01
Обвиняемая в оскорблении президента Белоруссии Агурбаш заявила о его поражении
15:52
Смерть преследовала с детства: как сложилась скандальная жизнь 91-летнего Ивана Краско
15:48
"В шоке от себя": только что родившая дочь Шойгу удивила неожиданным поступком
15:14
Синяя шея и опухоль: Ужасающие детали состояния Вовк вызвали оторопь
15:03
Экономист: рубль начнет ослабевать через год
15:01
Рассекретили лицо: звезда "Игры престолов" и ее муж-певец не уберегли дочь от папарацци
14:51
Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией
14:47
Садальский публично расправился с любимыми женщинами: Не возвращайтесь
14:44
"Лолита поскромничала": назван реальный доход Пугачевой
14:38
Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
14:36
Неизвестный пригрозил Путину терактом
14:21
"Опять душ?": Корчевников ошарашил Крутого интимным признанием
14:09
Заработавшая баснословные деньги на яйцеклетках Королева может уехать на нары
14:07
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
13:59
Живущая без матери дочь Волочковой выросла настоящей красавицей
13:59
Актер Лыков о жизни в кладовке с крохой-дочкой: Она спала в ящике каком-то, а я на досках
13:41
"Ухожу в рай": Сраженный раком Шура готовится лечь в могилу
13:33
"Катастрофическая чушь": журналист Шарий о "российском следе" в нападении на помощника Зеленского
13:32
"Состоялось втайне": Кузьмин забрал Пугачеву у мужа и провел с ней ночь
13:14
Экипаж упавшего в Хабаровском крае Ан-26 погиб
13:02
У 64-летней звезды Голливуда не закрывается рот после очередной пластики
13:01
"Классная телка" Гузеева раскрыла правду о домогательствах: Это ад, я с этим живу
12:53
"Бог отвел": Жена Николаева взбудоражила народ после слухов о беременности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке
"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку
"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь
Штурм жестко прошлась по заявившей о внебрачной биологической дочери Королевой
"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо
"Смотрит мои фотографии": Бузова нанесла бывшему мужу удар ниже пояса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин рассказал о подготовке законопроектов для нового созыва Госдумы

Володин рассказал о подготовке законопроектов для нового созыва Госдумы

Для рассмотрения новой Думой в октябре подготовлено около 93 законопроектов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

Продолжение: Володин заявил об открытости российской политической системы
прочитано 166 раз

Депутаты восьмого созыва смогут сразу приступить к обсуждению наиболее важных инициатив, отметил Володин. "Порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", – сказал он.

ПО ТЕМЕ

В Думе начинают подготовку к первому заседанию восьмого созыва

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель ГД напомнил, что летом парламентарии провели несколько дополнительных заседаний Совета ГД. Законодатели рассмотрели 157 инициатив, из них 103 направлены в регионы.

"Назад с предложениями эти законопроекты к нам будут возвращены региональными парламентами где-то в конце сентября – начале октября", – уточнил он.

По словам Володина, было очевидно, что если седьмая Дума не будет исполнять свои полномочия до конца срока, то получится временной промежуток, когда подготовленных к рассмотрению законопроектов не будет.

"Законы, принятие которых необходимо, и люди их ждут, будут рассмотрены не раньше конца декабря или даже их рассмотрение уйдет на будущий год. Это неправильно", – заметил спикер.

Володин сообщил, что до начала работы восьмой Думы седьмой созыв проведет еще одно дополнительное заседание. Он пояснил, что до 1 октября правительство должно внести на рассмотрение парламента проект бюджета на следующие три года.

Депутаты проведут дополнительное заседание Совета, чтобы направить законопроекты по бюджету в рассылку для получения отзывов. Володин напомнил, что обычно правительство вносит в Думу проект бюджета 30 сентября.

"Мы должны запустить процесс, а рассматривать уже будет новый состав Государственной Думы", – добавил Володин.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Парламентарии уже начали подготовку к первому заседанию восьмого созыва.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 21:20

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Стоило год поплакать": обвиненную в связи с женатым Муцениеце вывели на чистую воду

Актриса невольно угодила в скандал
Шоу-бизнес

Делает это часто по ночам: вскрылся тайный зов плоти Брухуновой

На это страшно смотреть
Шоу-бизнес

"Секси-бабушка": Стриженова шокировала странной выходкой

Ведущая поторопилась
Шоу-бизнес

Начались осложнения: роженице Барановской потребовалась донорская кровь

Ведущая обратилась к докторам

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
В Подмосковье мигрант разгромил церковную лавку
В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+