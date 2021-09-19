Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

После обработки 9,4% протоколов лидирует "Единая Россия" – 38,87% голосов. На втором месте идет КПРФ – 25,02%.
На третьем месте Либерально-Демократическая партия – 7,85%. На четвертом расположилась партия "Новые люди" – 7,85% голосов.
Замыкает пятерку лидеров партия "Справедливая Россия". У нее пока 6,66% голосов.
Другие партии в настоящий момент не преодолевают пятипроцентный барьер.
Последними закрылись участки в самом западном регионе страны – Калининградской области. Официальные итоги голосования станут известны в понедельник, 20 сентября.
Выборы в Госдуму проходили три дня. Явка по стране превысила 45%, сообщает Центризбирком. Практически во всех регионах явка на онлайн-голосование превысила 90%.
Вместе с думской кампанией проходили выборы глав регионов. Так, в Хабаровском крае лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, в Ульяновской области – Алексей Русских.
В регионах Дальнего Востока подсчитана большая часть голосов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Окончательные выводы можно будет делать только после обработки всех бюллетеней, добавила она.
Наблюдать за выборами в Госдуму приехали 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран и большое количество экспертов. Они могли посетить все участки, которые посчитали нужным, отметила руководитель Центризбиркома.
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. В семи регионах России вместе с традиционным форматом проводилось онлайн-голосование.
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