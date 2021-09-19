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Политика
Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые результаты выборов в Государственную Думу восьмого созыва. Обработано около 10% бюллетеней.
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После обработки 9,4% протоколов лидирует "Единая Россия" – 38,87% голосов. На втором месте идет КПРФ – 25,02%.

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Явка на выборах в Москве составляет более 34% по итогам двух дней

На третьем месте Либерально-Демократическая партия – 7,85%. На четвертом расположилась партия "Новые люди" – 7,85% голосов.

Замыкает пятерку лидеров партия "Справедливая Россия". У нее пока 6,66% голосов.

Другие партии в настоящий момент не преодолевают пятипроцентный барьер.

Последними закрылись участки в самом западном регионе страны – Калининградской области. Официальные итоги голосования станут известны в понедельник, 20 сентября.

Выборы в Госдуму проходили три дня. Явка по стране превысила 45%, сообщает Центризбирком. Практически во всех регионах явка на онлайн-голосование превысила 90%.

Вместе с думской кампанией проходили выборы глав регионов. Так, в Хабаровском крае лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, в Ульяновской области – Алексей Русских.

В регионах Дальнего Востока подсчитана большая часть голосов, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Окончательные выводы можно будет делать только после обработки всех бюллетеней, добавила она.

Наблюдать за выборами в Госдуму приехали 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран и большое количество экспертов. Они могли посетить все участки, которые посчитали нужным, отметила руководитель Центризбиркома.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. В семи регионах России вместе с традиционным форматом проводилось онлайн-голосование.

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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 сентября 2021, 21:25

комментарии

Ответить:

Гость860855
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Справедлдивая Ро сия делала ставку на кандидатов монголо-татар,просчитались.
игорь
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госдума народу не нужна
все считают ее санаторием для рабовладельцев
и за то что украли у народа пенсии всех депутатов в рай люди желают выкинуть
1

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