Политолог назвал критику электронного голосования необоснованной

Эксперт отметил отсутствие реальных нарушений на выборах в Москве.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не подозревается в каких-либо нарушениях большим количеством людей. А если и есть критика в адрес этого процесса, то она не обоснована, считает политолог. Мол, реальных доказательство того, что в этой системе есть нарушения, нет.

Чеснаков предположил, что противники ДЭГ поняли свою неправоту, когда было озвучено количество зарегистрировавшихся онлайн-избирателей. Но поскольку признаваться в своих ошибках многие не любят, продолжают критиковать данную процедуру, объяснил эксперт.

Также он обратил внимание, что выборы в Государственную Думу проходят чисто, открыто и свободно. По словам Чеснакова, бывает несколько типов нарушений во время голосования: умышленная фальсификация, которую нужно разбирать юристам и технологам, и ошибки по глупости.

"Пока какого-то всплеска, большего количества нарушений не замечено", – отметил политолог.

Напомним, выборы в Государственную Думу проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше двух миллионов москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование, Около 85% избирателей из этого числа уже сделали свой выбор. Система ДЭГ и участки работают до 20:00.