Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами

Есть экстремистские группировки, которые пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами для их дискредитации. Такое мнение журналистам высказал политолог Сергей Марков.

Призыв некоторых партий отказаться от дистанционного электронного голосования не будет иметь явного политического эффекта, считает эксперт.

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"Поскольку люди, которые и электронным образом проголосовали и проголосовали на избирательных участках, они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтен", – пояснил Марков.

Политолог отметил продуманность дистанционного электронного голосования. При этом нужно доказать обществу и оппозиционным силам, что система работает хорошо, что нарушений нет, а голос избирателя честно учтен, указал Марков.

За системой дистанционного голосования будущее, уверен политолог. В то же время он признал право некоторых людей на противоположное мнение. "Это еще наша задача, которую мы должны выполнить", – добавил эксперт.

В России с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Вместе с традиционным форматом в ряде регионов проходит онлайн-голосование.

В Москве на дистанционные выборы зарегистрировалось более двух миллионов человек. Из них 17 и 18 сентября проголосовали свыше 1,5 миллиона избирателей.