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Политика
Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Нарушений на проходящих в Москве выборах в Госдуму, Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино не выявлено. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
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"Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет", – приводит слова Ковалева АГН "Москва".

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Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах онлайн

По его словам, на участках избирателей не так много. Зато жители столицы продолжают активно голосовать онлайн.

С 17 по 19 сентября в России проходит Единый день голосования. Вместе с традиционным способом используется дистанционный формат.

На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Отдать свой голос можно в любое время суток до 20 часов вечера 19 сентября.

Дистанционно проголосовали президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Избиратели и эксперты отмечают удобство онлайн-голосования. Кроме того, система надежно защищена от нарушений.

Участники онлайн-выборов могут выиграть ценные призы. Среди них – однокомнатные квартиры в "старой" Москве, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупку одежды, ювелирных украшений, продуктов, лекарств, походы в кафе и рестораны или направить на благотворительные нужды. Один балл сертификата равен одному рублю.

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Фото: pixabay.com
Автор: 18 сентября 2021, 17:10 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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