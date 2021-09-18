Общественный штаб не выявил нарушений на выборах в Москве

Нарушений на проходящих в Москве выборах в Госдуму, Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино не выявлено. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Мы пока не фиксировали такие нарушения, в штабе мы можем отвечать только за ту картинку, которая есть у нас. Мы вместе с Алексеем Венедиктовым и всей нашей командой активно мониторим информационное поле, но вот каких-то таких откровенных грубостей и нарушений нет", – приводит слова Ковалева АГН "Москва".

ПО ТЕМЕ Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах онлайн

По его словам, на участках избирателей не так много. Зато жители столицы продолжают активно голосовать онлайн.

С 17 по 19 сентября в России проходит Единый день голосования. Вместе с традиционным способом используется дистанционный формат.

На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Отдать свой голос можно в любое время суток до 20 часов вечера 19 сентября.

Дистанционно проголосовали президент России Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Избиратели и эксперты отмечают удобство онлайн-голосования. Кроме того, система надежно защищена от нарушений.

Участники онлайн-выборов могут выиграть ценные призы. Среди них – однокомнатные квартиры в "старой" Москве, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупку одежды, ювелирных украшений, продуктов, лекарств, походы в кафе и рестораны или направить на благотворительные нужды. Один балл сертификата равен одному рублю.