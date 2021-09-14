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Политика
Более 2,3 млн человек в Москве на выборах будут голосовать онлайн

Более 2,3 млн человек в Москве на выборах будут голосовать онлайн

Жители российской столицы подали более 2,3 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на думских и иных выборах. Точное число участников станет известно после проверки в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и других ведомствах. Она понадобится, чтобы сверить правильность данных, указанных москвичами в заявлениях, и исключить из бумажных списков на избирательных участках тех, кто собрался голосовать онлайн.
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Уведомление о включении в список электронных избирателей прошедшим проверку направят в личный кабинет на mos.ru, а также в СМС и по электронной почте.

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Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в посвященный электронному голосованию раздел портала и нажать на кнопку «Проголосовать».

Для загрузки бюллетеня понадобится ввести код подтверждения из СМС, который можно получить на странице подтверждения участия после нажатия на кнопку «Запросить код подтверждения».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет следить за чистотой и прозрачностью голосования, а специально подготовленный Корпус наблюдателей будет задействован в том числе в работе электронного штаба.

Напомним, электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Причем, находиться в столице во время выборов не обязательно – онлайн– голосование доступно из любой точки планеты. Например, космонавт Олег Новицкий намерен сделать свой гражданский выбор прямо с Международной космической станции.

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Фото: pixabay.com
Автор: 14 сентября 2021, 15:21 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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