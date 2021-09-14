Более 2,3 млн человек в Москве на выборах будут голосовать онлайн

Жители российской столицы подали более 2,3 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на думских и иных выборах. Точное число участников станет известно после проверки в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и других ведомствах. Она понадобится, чтобы сверить правильность данных, указанных москвичами в заявлениях, и исключить из бумажных списков на избирательных участках тех, кто собрался голосовать онлайн.



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