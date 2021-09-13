"Много людей вокруг болеет": Путин заявил о готовности уйти на изоляцию из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что есть вероятность его ухода на карантин.

В ходе общения с участниками Паралимпийских игр президент отметил, что вокруг него много заболевших новой коронавирусной инфекцией, поэтому не исключено, что самому главе государства тоже придется в какой-то момент уйти на карантин."Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", – заявил Владимир Путин.

Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность, заверив, что Владимир Путин выразился образно. Изменений в его рабочем графике пока нет и речи о добровольной изоляции в ближайшее время пока не идет.

Президент России также отметил, что благодаря заслугам мэра Москвы Сергея Собянина власти города успешно находят баланс в непростых условиях пандемии. Город продолжает активно развиваться, соответствующие структуры качественно выполняют свою работу. Об этом Владимир Путин заявил на Дне города 11 сентября.

Что касается ситуации с коронавирусом в стране, за прошедшие сутки выявлено 18 178 случаев заболевания новой инфекцией. Всего за время пандемии в России заразились 7 158 248 человек.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 еще весной этого года. По словам президента, вакцину он перенес хорошо. Также глава государства добавил, что не стал вакцинироваться публично в присутствии прессы, так как посчитал, что эта процедура должна остаться вне объективов.