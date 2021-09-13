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Политика
До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

Москвичи могут подать заявление на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября.
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Выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут по всей стране 19 сентября. У жителей Москвы есть возможность вместо посещения избирательных участков проголосовать онлайн, не выходя из дома. Для этого необходимо подать заявку на портале mos.ru. До окончания регистрации осталось меньше суток.

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Выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования смогут только те москвичи, которые до 23:59 13 сентября авторизуются в личном кабинете на mos.ru и подадут соответствующую заявку на сайте, либо в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Отметим, что преимущество онлайн-выборов заключается в высокой надежности электронной системы. Кроме того, медики считаю ДЭГ безопасной альтернативой традиционному голосованию в период пандемии коронавируса.

Среди участников дистанционных выборов будут разыграны подарки в рамках акции "Миллион призов". Москвичи смогут выиграть квартиру или автомобиль. Всего для онлайн-избирателей приготовлено 250 тысяч призов, в том числе, сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно потратить на покупки у партнеров программы.

Все поданные заявления будут проверены в ЦИК для дальнейшего исключения двойного голосования. Москвичи с 17 по 19 сентября через систему ДЭГ смогут выбрать депутатов Госдумы, а также Мосгордумы по двум округам. Жители района Щукино выберут муниципальных депутатов.

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Фото: pixabay.com
Автор: 13 сентября 2021, 10:54 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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