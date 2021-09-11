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Политика
Москва воспользуется собственной системой защиты ДЭГ от двойного голосования

Москва воспользуется собственной системой защиты ДЭГ от двойного голосования

Московская городская избирательная комиссия откажется от использования на предстоящих думских выборах специального цифрового сервиса для подтверждения однократного получения бюллетеня. Сервис позволяет членам участковых избиркомов через личный аккаунт на "Госуслугах" оперативно проверить, числится ли человек, пришедший на участок, в списках электронных избирателей, и не получал ли он бумажный бюллетень на другом участке.
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Разработка была презентована Министерством цифрового развития, Центризбирком рекомендовал применять сервис, однако Москва его использовать не будет, поскольку в столице достаточно собственных инструментов для исключения повторного голосования.

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Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заметил, что использование этого сервиса создаст дополнительную нагрузку на членов избирательных комиссий. Реут напомнил, что в столице уже отлажена система, исключающая двойное голосование – человек, записавшийся на дистанционное голосование (ДЭГ), физически не сможет получить бумажный бюллетень, поскольку его имя будет вычеркнуто из списка голосования на участке.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов указывал, что офлайн и онлайн формат полностью разведены.

"Если вы записались на электронное голосование, вас вычеркивают из списка избирателей на участке по месту жительства, там ставится пометка, вы будете в другом реестре", – сказал он.

Венедиктов напомнил, что избиратели, пожелавшие переписаться с ДЭГ на традиционное голосование на участках, могут сделать это не позднее, чем за 3 дня до выборов.

После окончания регистрации все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ, получат пуш-уведомление или СМС, где будет сказано о том, включены ли они в реестр электронных избирателей или нет. Статус также можно проверить в личном кабинете на mos.ru. Об этом напомнил Артём Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

В этом году также появилась новая функция "Отложенное решение". Если во время голосования возникнут проблемы с интернетом или зависнет электронное устройство, можно переголосовать. Как только проблема будет устранена, пользователь сможет вновь отрыть бюллетень и проголосовать, при этом система учтёт только один выбор, сделанный последним. Вернуться к бюллетеню можно в течение 24 часов.

Всероссийские выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Москвичи изберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах, а также муниципального совета Щукино. На выборах всех уровней будет доступно онлайн-голосование.

Проголосовать дистанционно смогут граждане, достигшие восемнадцатилетия, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учётную запись на городском портале. Зарегистрироваться можно до 13 сентября включительно.

Голосующие дистанционно автоматически становятся участниками акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Они смогут выиграть 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов (балл = 1 рубль) и потратить их у 120 партнеров программы – сетях "Снежная королева", "Леонардо", "Пятерочка", "Виктория", "Детский мир", "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Спортмастер" и других. Кроме того, участники программы смогут выиграть суперпризы – разыгрываются 100 машин и 21 квартира.

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Фото: pixabay.com
Автор: 11 сентября 2021, 20:15

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