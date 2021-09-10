Доверие москвичей к онлайн-голосованию растет – политолог

Рост популярности онлайн-голосования объясняется повсеместной цифровизацией, считает политолог Александр Асафов. Эксперт полагает, что дистанционный формат позволит привлечь тех, кто ранее не участвовал в выборах.

Асафов отметил, что граждане привыкли пользоваться доставкой продуктов, государственными электронными сервисами. Цифровые технологии глубоко проникли в жизнь человека, констатировал политолог.

Рост доверия к онлайн-формату позитивно повлияет на явку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Дистанционное голосование может привлечь до 40% тех, кто раньше не голосовал по каким-либо причинам", – считает Асафов.

Из эксперимента онлайн-выборы становятся привычной для Москвы процедурой, отметил аналитик. Он напомнил, что на выборах в Мосгордуму в 2019 году дистанционный формат предпочло менее 12 тысяч человек. Спустя год на голосовании по поправкам к Конституции – уже 1,1 миллиона.

На выборы-2021 число желающих проголосовать онлайн превысило 1,5 миллиона человек. При этом регистрация еще не закончилась. Число участников дистанционного голосования в этом году будет гораздо больше, делает вывод Асафов.

На рост популярности ДЭГ повлияла и эпидемиологическая обстановка, уверен эксперт. По его мнению, многие граждане предпочтут не рисковать здоровьем на избирательных участках и проголосовать удаленно.

Принять участие в онлайн-голосовании могут москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Регистрация продлится до 13 сентября включительно. Участники дистанционных выборов могут выиграть денежные сертификаты для покупок в различных магазинах, а также квартиры и автомобили.

Финальное тестирование системы онлайн-голосования Москвы прошло в штатном режиме. В публичной проверке участвовало почти 118 тысяч человек. Для системы ДЭГ сформирована отдельная территориальная избирательная комиссия, которая будет заниматься подсчетом бюллетеней, защищенных уникальными ключами шифрования.