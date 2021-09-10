Доверие москвичей к онлайн-голосованию растет – политолог

Асафов отметил, что граждане привыкли пользоваться доставкой продуктов, государственными электронными сервисами. Цифровые технологии глубоко проникли в жизнь человека, констатировал политолог.
Рост доверия к онлайн-формату позитивно повлияет на явку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Дистанционное голосование может привлечь до 40% тех, кто раньше не голосовал по каким-либо причинам", – считает Асафов.
Из эксперимента онлайн-выборы становятся привычной для Москвы процедурой, отметил аналитик. Он напомнил, что на выборах в Мосгордуму в 2019 году дистанционный формат предпочло менее 12 тысяч человек. Спустя год на голосовании по поправкам к Конституции – уже 1,1 миллиона.
На выборы-2021 число желающих проголосовать онлайн превысило 1,5 миллиона человек. При этом регистрация еще не закончилась. Число участников дистанционного голосования в этом году будет гораздо больше, делает вывод Асафов.
На рост популярности ДЭГ повлияла и эпидемиологическая обстановка, уверен эксперт. По его мнению, многие граждане предпочтут не рисковать здоровьем на избирательных участках и проголосовать удаленно.
Принять участие в онлайн-голосовании могут москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Регистрация продлится до 13 сентября включительно. Участники дистанционных выборов могут выиграть денежные сертификаты для покупок в различных магазинах, а также квартиры и автомобили.
Финальное тестирование системы онлайн-голосования Москвы прошло в штатном режиме. В публичной проверке участвовало почти 118 тысяч человек. Для системы ДЭГ сформирована отдельная территориальная избирательная комиссия, которая будет заниматься подсчетом бюллетеней, защищенных уникальными ключами шифрования.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Что делать если жена ушла к другому?
Ненавижу свою мать
Кто знает?
Как вы относитесь к богатым людям?
Максим вышла из больницы
Плохое настроение
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Норкин женился во второй раз
Рвота это признак коронавируса?