Эксперт Безпалько оценил идею переименовать Украину: Начнут вспоминать, что они русские

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отреагировал на эпатажное предложение советника украинского лидера Владимира Зеленского переименовать Незалежную в "Русь-Украину".



Богдан Безпалько считает, что Алексей Арестович еще посетует о своих идеях, потому что украинцы "начнут вспоминать, что они русские".

Ранее Арестович объяснил, что своим начинанием хочет отобрать бренд у русских. Судя по всему, властям Украины надоело, что весь мир путает Незалежную с Россией. Эксперт полагает, что у идеи мало шансов на реализацию, передает "Царьград".

А такие громкие намерения чиновника он объясняет лишь тем, что у Арестовича в голове "лютые тараканы". По его мнению, если название Украины поменяют, то россияне могут этому лишь порадоваться. Ведь тогда украинцы поймут, что незачем воевать. И украинизация уже будет не нужна.

В целом же Безпалько уверен, что это всего лишь новый выпад в сторону нашей страны. Причем, довольно эфемерный.

Ранее политолог рассказал, для чего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна война в Донбассе. По мнению Безпалько, это способ отвлечения населения от внутренних проблем. Ведь ситуация в стране на грани катастрофы: тарифы ЖКХ повышаются, уровень безработицы растет, а госструктуры и промышленность постепенно деградируют,

