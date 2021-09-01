Путин рассказал о влиянии политических потрясений на судьбу России

1 сентября российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки во Владивосток выступил с лекцией для победителей олимпиад и конкурсов по различным предметам. Встреча с учениками школ, гимназий и лицеев прошла во Всероссийском детском центре "Океан" в рамках марафона общества "Знание".
Путин поздравил ребят с началом нового учебного года. Он рассказал школьникам об исторических событиях, которые поваляли на судьбу России. По мнению президента, без политических потрясений в нашей стране могли бы проживать 500 миллионов человек.
Глава государства подчеркнул, что на Россию оказали негативное влияние такие события, как революция 1917 года, в результате которой прекратила свое существование Российская империя, и распад Советского Союза в 1991 году.
"В нашей стране на протяжении прошлого XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, но потом произошло и крушение Советского Союза", — отметил Путин.
Российский лидер уверен, что сейчас мы жили бы в другой стране, если бы не произошли эти "драматические" события. "У нас сейчас 146 млн., если бы этих трагедий не было, было бы 500 млн. человек", — заявил президент.
Кроме того, Путин обратил внимание школьников на важную проблему современности – большое количества недостоверной информации в Интернете. Он подчеркнул, что работа общества "Знание" связано с тем, чтобы давать людям проверенную информацию, основанную на позиции экспертного сообщества. Президент отметил, что такой информации можно доверять.
Популярные темы форума
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Ломбард
Потолстела на 7 кг
Отношения моей девушки с моим отцом
Воровство
Неудачник
Почему Долина так плохо выглядит?
Плаксина