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Общество
Путин подписал указ о выплатах военным и правоохранителям

Путин подписал указ о выплатах военным и правоохранителям

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и сотрудникам правоохранительных органов. Эту меру глава государства анонсировал на съезде "Единой России".
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Военным и правоохранителям выплатят по 15 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Их получат все вне зависимости от звания, включая военных курсантов. Из суммы единовременной выплаты удержания не производятся.

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Выплата обусловлена уровнем инфляции, который на фоне пандемии оказался выше прогнозируемого, заявил на съезде "ЕР" министр обороны Сергей Шойгу.

В 2022-2023 годы будет проводиться повышенная индексация денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее поручение Владимир Путин дал депутатам Госдумы.

Ранее "Единая Россия" согласовала с правительством сроки единовременных выплат пенсионерам. Мера затронет более 43 миллионов граждан, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пенсионерам, получающим деньги на банковскую карту, единовременная выплата поступит в четверг, 2 сентября.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В пятерку лидеров общефедерального списка "Единой России" входят министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Москве 24 августа прошел второй этап съезда "ЕР". Партия утвердила народную программу, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Владимир Путин внес в документ свои инициативы.

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Фото: Er.ru
Автор: 31 августа 2021, 12:09 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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