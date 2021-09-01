ДЭГ повысит явку на сентябрьских выборах – эксперты

С 17 по 19 сентября жители российской столицы смогут избрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Система онлайн-выборов постепенно становится альтернативой традиционному способу голосования на избирательных участках. Сегодня ДЭГ особенно актуален, потому что позволяет максимально сократить социальные контакты в период пандемии коронавируса.
Эксперты отмечают, что дистанционное голосование позволит значительно повысить явку на сентябрьских выборах. В целом, возможность выполнить гражданский долг, не покидая квартиру, должна повысить интерес избирателей к предстоящим выборам.
Директор Института исследований социальной памяти Александр Жидченко подчеркнул, что сегодня онлайн-формат голосования выбирают даже консервативно настроенные россияне. Он напомнил о недавнем исследовании ВЦИОМ. Социологи выяснили, что абсолютное большинство москвичей информировано о ДЭГ, а половина опрошенных готова голосовать дистанционно.
"При таких показателях явка на онлайн-голосовании будет высокой, и вполне сопоставимой с явкой на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В свою очередь, высокая явка на ДЭГ даст импульс росту общей явки на выборах. Расширение явки прогнозируется за счет категорий граждан, которые традиционно не очень активно ходят на избирательные участки: дачники, люди с хроническими заболеваниями, молодежь, ведущие занятой образ жизни представители разных профессий – бизнесмены и так далее", – отметил эксперт.
Политолог Максим Крутилин тоже придерживается позиции, что онлайн-голосование способно повысить явку избирателей. Эксперт подчеркнул, что участие в ДЭГ безопасно, быстро и просто. По его мнению, дистанционный формат голосования подойдет для различных категорий граждан.
"Такой способ также намного облегчает процесс голосования работающим в дни голосования, пенсионерам или гражданам, находящимся не в Москве. Особый интерес в условиях ДЭГ вызывает категория молодежи: на мой взгляд возможность дистанционного голосования повысит процент явки именно молодых москвичей на выборах", – уверен эксперт.
Напомним, в 2021 году у москвичей будет возможность дистанционно проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино. Для этого необходимо до 13 сентября включительно оставить заявку на портале mos.ru.
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