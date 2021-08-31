Рестораны, детские и ювелирные магазины: на что можно будет потратить баллы за онлайн-голосование

К московской акции "Миллион призов" для участников онлайн-выборов присоединились уже 120 партнеров.

19 сентября, в единый день голосования, вся страна будет выбирать новый состав Государственной Думы РФ. У москвичей есть уникальная возможность выполнить гражданский долг, не выходя из дома. Для участия в онлайн-выборах нужно всего лишь активировать полную учетную запись и оставить заявку на портале mos.ru. до 13 сентября включительно.

Дистанционное электронное голосования пройдет в Москве с 17 по 19 сентября. ДЭГ особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда нужно максимально сократить социальные контакты, например, отказавшись от посещения избирательных участков.

Среди жителей российской столицы, принявших участие в онлайн-голосовании, будут разыграны 250 тысяч призов в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Самые удачливые москвичи станут обладателями квартир и автомобилей. Остальные счастливчики могут рассчитывать на сертификаты номиналом 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов.

Призовые баллы можно потратить по курсу "один балл – один рубль" у партеров программы – их в Москве уже 120. Например, в акции участвуют благотворительные организации, помогающие больным детям, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и животным. Москвичи смогут направить баллы на благое дело.

Кроме того, баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка" или расплатиться за покупки товаров для детей (коляски, автокресла), игрушек, канцелярской продукции. За баллы можно пообедать всей семьей в кафе или провести романтический ужин в ресторане.

Также мужчины смогут порадовать своих дам цветами или ювелирными украшениями. Сертификатами можно расплатиться в некоторых театрах, Московском планетарии, мультимедийном центре "Союзмультпарк", Московской консерватории и других интересных местах.

Среди партеров акции – популярные сети супермаркетов, аптек и магазинов одежды, расположенных во всех районах города. Баллы можно потратить на покупку продуктов питания, хозтоваров, лекарств, косметики, медоборудования, одежды, обуви и аксессуаров.