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Политика
Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Украинский политолог Михаил Погребинский сделал смелое предположение.
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Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По мнению Погребинского, политик также будет управляемым и станет поддерживать ту же выгодную США повестку.

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Также политолог отметил, что Разумков ранее не запятнан разными скандалами и прошлым "клоуна". Напомним, Владимир Зеленский до своей политической карьеры был актером и участником КВН.

Эксперт заявил, что может существовать американский план. По его словам, Дмитрий Разумков сейчас резко отзывается о том, что делает украинский лидер. Погребинский уверен, что вскоре он выйдет из партии "Слуга народа".

Разумкова политолог считает ответственным и сдержанным, а также не нарциссичным. По его мнению, от политика не стоит ждать радикальных и беспредельных поступков, которые позволяет себе нынешний президент Украины. Ранее Погребинский заявил, что визит Зеленского в США не несет никакой пользы для Незалежной.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 29 августа 2021, 10:31 Источник: Ютуб-канал "Первый казацкий" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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