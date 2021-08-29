Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По мнению Погребинского, политик также будет управляемым и станет поддерживать ту же выгодную США повестку.
Также политолог отметил, что Разумков ранее не запятнан разными скандалами и прошлым "клоуна". Напомним, Владимир Зеленский до своей политической карьеры был актером и участником КВН.
Эксперт заявил, что может существовать американский план. По его словам, Дмитрий Разумков сейчас резко отзывается о том, что делает украинский лидер. Погребинский уверен, что вскоре он выйдет из партии "Слуга народа".
Разумкова политолог считает ответственным и сдержанным, а также не нарциссичным. По его мнению, от политика не стоит ждать радикальных и беспредельных поступков, которые позволяет себе нынешний президент Украины. Ранее Погребинский заявил, что визит Зеленского в США не несет никакой пользы для Незалежной.
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